Dia Mundial da Criatividade será comemorado em Cuiabá e em outras 120 cidades de diversos países

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso (Seciteci), por meio do MT Ciências e do Parque Tecnológico, apoia o World Creativity Day (WCD), que é o maior festival colaborativo de criatividade do mundo. O evento será realizado de forma virtual nos dias 21 e 22 de abril, em comemoração ao Dia Mundial da Criatividade, celebrado dia 21.

Todas as atividades do Dia Mundial da Criatividade poderão ser acessadas gratuitamente por meio do canal oficial de cada cidade participante no aplicativo (Android e iOS), ou pela plataforma oficial do World Creativity Day na internet.

Cada cidade participante tem o seu próprio representante, chamado de líder local. Esse representante da sociedade civil defende o valor da criatividade e da educação para transformar a realidade da sua região.

Em Cuiabá, a líder local é Caroline dos Anjos Vaez, agente de Inovação do Parque Tecnológico Mato Grosso que, desde 2020, assumiu a responsabilidade de trazer o World Creativity Day e agora, Cuiabá estará ao lado de cidades globais como Barcelona, Vancouver, Dubai, Paris e Londres.

“Estamos vivendo uma mudança de paradigma. O Fórum Econômico Mundial chamou a atenção dos líderes mundiais para o risco de uma nova ‘geração perdida’. Neste contexto, a criatividade e o desenvolvimento de novas habilidades são fundamentais para garantir empregabilidade ou para fazer um negócio dar certo em nossa cidade. É por isso que estamos orgulhosos ao ver Cuiabá fazendo parte do maior festival colaborativo de criatividade do mundo”, afirma Caroline.

Ainda segundo a líder, a grande novidade desta edição é a oportunidade que os participantes do Dia Mundial da Criatividade terão de continuar estudando em algumas das melhores escolas de cursos livres do país.

“O World Creativity Day conseguiu reunir algumas das escolas de cursos livres mais influentes do país, e elas irão conceder bolsas de estudos de até 100% em alguns de seus cursos, com o objetivo de ajudar profissionais e empreendedores a se capacitar nas novas habilidades, fundamentais para uma melhor suas chances no novo mercado de trabalho, pautado pela tecnologia e pela quarta revolução industrial”, afirma.

Pelo menos 19 países, e mais de 120 cidades, estarão unidos para promover uma grande Revolução Criativa no mundo por meio do WCD. Além da programação online, terá ainda a Feira Educacional, com a presença de Escolas Criativas influentes do mundo, onde os participantes poderão ter acesso a bolsas de estudos gratuitas e parciais.

A ideia é unir pessoas para uma grande Revolução Criativa através da aprendizagem criativa e o desenvolvimento de novas habilidades para o futuro do trabalho.

Sobre o Evento

O World Creativity Day (Dia Mundial da Criatividade) é uma iniciativa global liderada pela World Creativity Organization, e foi idealizado em 2014 pelo brasileiro Lucas Foster, referência internacional em economia criativa. A partir de 2017, a Organização das Nações Unidas incluiu o Dia Mundial da Criatividade e Inovação em seu calendário oficial e, desde então, o festival passou a ser celebrado no dia 21 de abril.

Em 2021, devido a pandemia, a quarta edição do World Creativity Day será realizada de forma virtual, com uma programação especial com a oferta de atividades produzidas por inspiradores e especialistas, com a missão de acelerar a revolução da aprendizagem e garantir que milhares de pessoas possam desenvolver novas habilidades, com foco em empregabilidade e geração de renda, contribuindo para reduzir os danos e prejuízos causados pela pandemia.

“Nós queremos apoiar o desenvolvimento da criatividade em todas as cidades, pois quanto mais diversidade e mais atividades, mais liberdade de escolha para os participantes, aumentando a produção de conhecimento e a capacidade criativa da sociedade. Quanto mais pessoas mudarem sua mentalidade sobre educação e se apropriarem do processo de aprendizagem contínua, melhor para elas, para o mercado de trabalho e para a economia”, afirma Lucas Foster, idealizador do World Creativity Day.

As inscrições para os participantes do Dia Mundial da Criatividade serão abertas a partir de abril, pelo site oficial do evento. Enquanto isso, patrocinadores que quiserem apoiar financeiramente a iniciativa, ou apoiadores que queiram ajudar na divulgação das atividades inspiradoras da programação de Cuiabá podem procurar a líder local.

Jornalistas, influenciadores e parceiros são convidados para participar do pré-lançamento, no dia 30 de março às 10h30. Na ocasião terá uma grande coletiva de imprensa com a participação de parceiros e veículos de mídia em mais de 128 cidades ao redor do mundo. Para se inscrever clique AQUI

Para mais informações, basta acessar o site oficial do evento AQUI ou entrar em contato com o líder local pelo e-mail vaez.carolis@gmail.com ou telefone (65) 9 8128-4098.