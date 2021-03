Diagnóstico no sistema de abastecimento poupa 1 milhão de litros em consumo de água no HMC

Profissionais da saúde vivem um momento desafiador. Em meio ao cenário da pandemia, entre consultas ambulatoriais, exames e cirurgias, em média, o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), maior hospital da região Centro-Oeste é responsável pelo atendimento médico de 2 mil pessoas por mês. Para otimizar esse atendimento e o uso do orçamento público, a Prefeitura de Cuiabá, em parceria com a Águas Cuiabá, investiu no mês de fevereiro no diagnóstico de vazamentos no sistema de abastecimento de água. E por meio de melhorias na sondagem das redes internas do Hospital conseguiu preservar um milhão de litros de água que seriam desperdiçados.

“A meta da gestão Emanuel Pinheiro é alcançar a universalização do saneamento básico com qualidade, com preservação ambiental e dando valor ao dinheiro público. Por isso estamos investindo em manutenção do sistema de abastecimento também. Para se alcançar esse objetivo é que trabalhamos em parceria com a Águas Cuiabá. Desde 2017, quando assinamos o Termo de Compromisso (TAC) para investimento em saneamento na capital, investimos R$ 543 milhões, o que resultou no salto de 33%, recebidos em 2017, para 64% em cobertura de esgotamento sanitário. E para 2021 estamos trabalhando muito para 100% dos lares cuiabanos sejam abastecidos com água e 91% deles tenham tratamento de esgoto até o fim da gestão. Serão R$ 1.120 bilhão investidos em saneamento básico, um marco na história da saúde pública da nossa gente”, destacou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

Realizar o levantamento do consumo de água em uma estrutura com tantas atividades como o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) não está restrito somente ao aumento da quantidade de pacientes nos trabalhos de urgência e emergência. Foi pensando em atender melhor aos usuários SUS e também na preservação do meio ambiente e melhor uso do dinheiro público que a Prefeitura de Cuiabá, em parceria com a Águas Cuiabá, empresa do Grupo Iguá, investiu na realização de um diagnóstico minucioso nas redes de abastecimento do hospital.

Após constatação de um salto desproporcional superior à média mensal na conta de água, a concessionária identificou a necessidade de reparos na rede de abastecimento do HMC. Em 24 horas, sem que houvesse impactos significativos no atendimento do hospital, os profissionais da companhia corrigiram as tubulações, de forma que o fornecimento de água voltasse a ter garantias de qualidade e pressão ideais.

Ederson da Costa, gestor de grandes consumidores, afirma que além do uso de tecnologia da informação, é pelo programa de contato proativo, realizado junto a cada cliente, que se tornou possível o desenvolvimento de ações conjuntas na implementação de projetos específicos para cada perfil de consumidor, seja na indústria, condomínios, escolas ou hospitais.

“O trabalho contínuo das nossas equipes e diálogo direto com a gerência do hospital, permitiu que ações simples como o uso de geofone e sondagens nas redes internas do HMC otimizassem as análises e prontamente desenvolvessem as atividades”, pontua Costa.

Ederson evidencia ainda que um atendimento simples e eficiente promove mais assertividade, redução de custos para ambas as partes. “As análises revelaram disparidade em relação aos meses anteriores. Com a parceria de trabalho entre concessionária e prefeitura municipal, no mês de março, já foi possível constatar o retorno do equilíbrio no consumo. Uma ação simples que assegura pontos positivos para a pauta ambiental.”

Como parte dos processos de atendimento, o diretor geral da companhia, William Figueiredo, revela ainda como a tecnologia de informação baseada na parametrização – processo que permite aferir, registrar o histórico e realizar a comparação imediata de dados no sistema da Águas Cuiabá – é um ponto fundamental na oferta e solução de serviços. Mas o gestor também destaca o papel das empresas na adaptação com o digital para encontrar um “meio termo” entre o atendimento no ambiente virtual padrão e o personalizado.

“A pandemia modificou muito o cenário do atendimento ao consumidor. Com tantos meios digitais dominando a rotina do trabalho, manter o atendimento humanizado, como neste caso do Hospital Municipal de Cuiabá, revela-se positivo, tanto para companhia quanto para Prefeitura de Cuiabá. O cliente busca a personalização e, quando há a possibilidade de trabalhar em uma ação conjunta, é a sociedade que sai ganhando”, ressalta Figueiredo.

** com informações da assessoria Águas Cuiabá