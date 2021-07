Diagnóstico Socioassistencial foi tema de Encontro da Assistência Social

Dando seguimento nos diversos trabalhos para melhoria e qualidade da população, a Prefeitura de Cuiabá realizou durante a semana, diversas atividades de manutenção em bairros das quatro regiões da cidade. Serviços como capinação, roçagem, pintura de meio-fio, troca de lâmpadas e limpeza de córregos estão entre as ações executadas por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb).

“As atividades seguem o planejamento montado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, visando potencializar a zeladoria da cidade. Montamos um cronograma que permite trabalharmos em várias frentes, alcançando o maior número possível de bairros durante a semana. Essa foi a forma que encontramos de, mesmo durante a pandemia, assegurar qualidade de vida aos cuiabanos”, explica o diretor-presidente da Limpurb, Vanderlúcio Rodrigues.

LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS

A Avenida Historiador Rubens de Mendonça, a popular avenida do CPA, que liga a região Norte ao Centro Histórico, recebeu as equipes da Limpurb que deram continuidade na limpeza do canteiro central e calçada. O mesmo tipo de atuação aconteceu na entrada do bairro Morada do Ouro, também na região Norte, e na Avenida Arquimedes Pereira Lima (Estrada do Moinho), localizada na região Sul.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A semana também contou com importantes intervenções na iluminação pública, com manutenções no sistema de diversos locais. Entre os alcançados estão, por exemplo, os bairros Dom Aquino e Tijucal. Somente essas duas comunidades foram mais de 60 lâmpadas trocadas pela equipe da Limpurb. O presidente da Associação de Moradores do Dom Aquino, Cândido Barbosa, agradeceu o trabalho realizado.

‘’Agradeço ao prefeito Emanuel Pinheiro e ao Secretário Vanderlúcio Rodrigues, que mais uma vez atendeu essa importante solicitação dos moradores. Acompanhamos um trabalho bem feito, muito organizado e que traz mais segurança à população durante o período noturno. Estamos muito satisfeitos com o atendimento”, relatou o líder comunitário.

MUTIRÃO DE LIMPEZA

No bairro São Mateus, localizado na região Centro Sul da cidade, as equipes realizaram uma grande limpeza no bairro. Além das ruas, o córrego do Gambá também recebeu uma atenção especial. Com uma retroescavadeira, a equipe retirou todo entulho despejado irregularmente dentro do córrego e encaminhou para o aterro sanitário.