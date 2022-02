Diariamente, agentes de trânsito realizam cerca de 50 abordagens educativas a motoristas que estacionam em vagas prioritárias

O prefeito Emanuel Pinheiro se reuniu na manhã de sábado (19) com todo o secretariado da Prefeitura de Cuiabá, para alinhar sobre as prioridades da gestão para o ano de 2022. O encontro foi realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso.

Dentre as principais definições, está o planejamento de obras da Capital. O chefe do Executivo Municipal determinou que os gestores das pastas não realizassem lançamentos de novas obras até que sejam concluídas as que já estão em andamento.

“Uma reunião de alinhamento da gestão, de ajustes, definições de prioridades e de como queremos que seja cumprido o cronograma de Governo em 2022. Um dos principais alinhamentos foi na parte de obras, em que ficou proibido se lançar obras novas antes de terminar as que estão em andamento. Temos muitas frentes de obras em andamento, algumas que estão sendo retomadas e precisam ser concluída e entregues à sociedade. Só depois de entregue é que nós vamos autorizar o lançamento de novas obras por pasta, então, essa é uma das definições. Outro encaminhamento é estabelecer metas como redução de despesas, melhorar o custeio e o equilíbrio entre receita e despesas de cada pasta para que possamos manter a economicidade, a transparência e a boa utilização do recurso público, fora isso uma série de orientações, determinações e alinhamentos”, disse o prefeito.

“Fizemos uma reunião de alinhamento a respeito de vários tópicos para que a Prefeitura possa caminhar de uma forma mais consistente, com transversalidade de comunicação entre as secretarias, além de uma maior atenção aos nossos líderes na Câmara Municipal e questões pontuais para melhor atendermos à população”, explicou o secretário de Governo, Luís Claudio Sodré.

Pinheiro também destacou que essa foi a primeira reunião do ano com uma dinâmica diferente. Mas, reforçou que pretende realizar outros encontros com os secretários no mesmo formato. “Acho necessário realizarmos reuniões dinâmicas, pragmáticas e produtivas como a de hoje. Essa foi a primeira reunião deste ano e com essa dinâmica, mas pretendo fazer com mais frequência essas reuniões com o secretariado nesse formado”, pontuou.

“O prefeito Emanuel Pinheiro é adepto de reuniões objetivas e que possam ser profícuas para trazer bons resultados, como a que foi realizada hoje e a equipe sai animada, motivada e pronta para assumir mais desafios neste ano”, acrescentou o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas José Roberto Stopa.

Também estiveram presentes na reunião os líderes do Governo na Câmara Municipal, os vereadores Adevair Cabral e Dr. Luiz Fernando.