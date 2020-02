Diário Oficial do Estado passa a circular às 10 horas a partir desta segunda-feira (03)

A Secretaria de Planejamento e Gestão informa que a partir desta segunda-feira (03.02) o Diário Oficial do Estado será disponibilizado às 10 horas. A mudança leva em consideração a necessidade de atualização e padronização das rotinas de serviço no âmbito do Poder Executivo, além de economizar recursos públicos.

Com a mudança, o órgão economizará com folha de pessoal, energia elétrica e outras despesas, já que deixará de ser diagramado no período noturno.

Com o intuito de sempre aperfeiçoar e melhorar, em abril do ano passado, o DOE passou a circular com a data de publicação do dia de sua disponibilização ao público no Portal da Iomat, e não mais com data do dia anterior como acontecia anteriormente.

A mudança trouxe mais segurança jurídica aos atos administrativos praticados pela administração pública, tendo em vista que a publicação é essencial para a contagem de prazos e efeitos de normas que são tornadas públicas através do DOE.

As novas regras de disponibilização e publicação de normas e atos do Estado trouxeram uma padronização com as demais imprensas oficiais do país, que utilizam como data de publicação a mesma da disponibilização ao público.