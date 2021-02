Dídimo Vovô montará espaços para orientar população em relação ao processo de vacinação contra covid-19

Da assessoria

O vereador Dídimo Vovô (PSB) abrirá espaços em diferentes pontos de Cuiabá para auxiliar pessoas com dificuldades em se cadastrar para receberem doses das vacinas contra a covid-19. É que para tal feito necessita fazer pré-cadastro e agendamento no portal da prefeitura, além de atualização do Cartão SUS via aplicativo ConecteSUS ou em Unidade de Saúde.

Serão ao menos três locais de apoio que contarão com atendimento ao público de forma orientativa com a presença de monitores que também farão, se necessária, a atualização de dados das pessoas aptas a receberem doses.

Segundo o legislador, o objetivo da ação é promover agilidade nos locais de vacinação, haja vista que em cidade cuja campanha de imunização já passou por esse estágio, houve relatos de muitos casos de pessoas em situação cadastrais desatualizadas incidindo na morosidade do procedimento. Dídimo, afirma que tentará fazer com que os cuiabanos passem pelo processo com o menor nível de transtorno, proporcionando assim maior segurança para os vacinadores e vacinados, além de ajudar a propagar a ampla informação a população.

“A prioridade é garantir aos moradores das periferias que tenham condições legais para serem vacinados, no entanto, por motivos alheios, não possuem acesso e ou tem dificuldades com a internet e por vez precisam regularizar e ou atualizar os dados cadastrais junto ao Sistema Único de Saúde (SUS)”, disse Dídimo.

“Por outro lado, entendemos que estamos falando de idosos que em geral possuem pouca intimidade com as novas tecnologias, embora estaremos disponíveis para orientar todas as pessoas que nos procurarem”, enfatizou o vereador.

Dídimo Vovô ainda salientou que todos os conteúdos informativos a população, serão feitos em concernências as indicações provenientes da Secretaria Municipal de Saúde, dando assim peso as orientações repassadas às pessoas.

O novo lote com as doses da vacina contra o coronavírus, chegaram no estado no último domingo (07) e deve chegar para o município nesta terça-feira (09) de fevereiro e, somente após a confirmação de recebimento o executivo municipal divulgará uma tabela com calendário, locais e horários que os idosos serão vacinados.

Os endereços dos espaços para o atendimento, passam no momento por adequações com instalações estruturais, climatizadores, medidas de biossegurança e deverão estar em funcionamento nos próximos dias.

Na região sul de Cuiabá, o bairro escolhido foi o Pedra 90, também haverá outro na região do CPA, além de mais um na área central da capital.