Diego Guimarães é contra lockdown e defende comércio

Carol Siqueira | Secom Câmara Municipal de Cuiabá

Durante sua fala na sessão ordinária desta terça-feira (30), o vereador Diego Guimarães (Cidadania) criticou o atual decreto emitido pelo governo do estado e acatado pela Justiça que pede o fechamento do comércio como medida de contenção da covid-19. Para ele, um novo lockdown vai prejudicar ainda mais a situação econômica dos comerciantes que, segundo ele, são responsáveis por gerar renda para as famílias da Capital.





“O comerciante já foi muito responsabilizado pelos decretos irresponsáveis e prematuros feitos pelo prefeito Emanuel Pinheiro no ano passado. Agora mais uma vez ter que parar tudo, uma paralisação de 10 dias que pode ficar por tempo indeterminado. Temos que nos fortalecer e nos preocupar com os empregos que estão sendo perdidos nesse momento na nossa cidade”, disse o parlamentar.





Diego ainda ressalta que o fortalecimento das medidas de segurança são suficientes para evitar um fechamento total que seria prejudicial para a economia. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Maria Helena Póvoas, acatou aditamento do Ministério Público do Estado (MPMT) e determinou cumprimento do decreto estadual nº 874/2021, que prevê quarentena coletiva obrigatória a todos os municípios do estado com classificação de risco muito alta, que é o caso de Cuiabá.





“Preocupo-me muito com a economia e com o comércio e penso que precisamos de mais responsabilidade e ações efetivas de biossegurança e fiscalização do poder público e menos ações que responsabilizem o empresário, que gera emprego, gera renda e que já está demasiadamente sacrificado por parte do poder público”, ressalta o vereador.

Janaiara Soares/ Assessoria do Gabinete Vereador Diego Guimarães