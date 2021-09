Dilmar participa de ato de assinatura do contrato para construção da ferrovia estadual

Deputado Dilmar Dal Bosco, no ato de assinatura do contrato , em Cuiabá Foto: Daniel Meneguini / Gabinete Parlamentar

Deputado Dilmar Dal Bosco, participa do da assinatura do contrato com a Rumo Logistica , em Cuiabá Foto: Daniel Meneguini / Gabinete Parlamentar

O deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM) participou, em Cuiabá, na manhã desta segunda-feira (20), juntamente com o governador Mauro Mendes (DEM), da assinatura do contrato entre o governo do estado e a Rumo Logística, para construção da 1ª Ferrovia Estadual de Mato Grosso, chamada de FATO – Ferrovia de Transporte Autorizada Olacyr de Moraes. O ato também foi realizado nos municípios de Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, no norte do estado, municípios que também receberão um terminal ferroviário.

Serão 730 quilômetros de malha ferroviária em Mato Grosso que interligarão os municípios de Rondonópolis a Cuiabá, Rondonópolis a Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, interligando a malha ferroviária brasileira, chegando até o Porto de Santos, em São Paulo.

O deputado Dilmar salientou que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) teve um papel fundamental para a realização desta obra que contará com investimento inicial de R$ 11,2 bilhões.

“Primeiro temos que agradecer ao governador Mauro Mendes (DEM) e o vice, Otaviano Pivetta (PDT), mas não poderia deixar de mencionar a ALMT, que aprovou uma legislação para que a gente tivesse a ferrovia estadual dentro do estado, que deverá investir mais de R$ 11 bilhões, com isso, estaremos interligando Rondonópolis com Cuiabá, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, agregando mais recursos e diminuindo o custo da nossa produção, trazendo benefícios a todo setor produtivo do estado, não irá beneficiar somente o agricultor, mas nossas industrias, o comercio, a geração de emprego e renda, tenho certeza absoluta, que é muito importante essa ferrovia”, disse Dilmar.

Em Nova Mutum, o deputado comentou sobre a geração de emprego que deve atingir um recorde, passando de 230 mil empregos diretos e indiretos. “É importante salientar que a geração de empregos nesse setor, com a construção dessa ferrovia, irá movimentar todos os setores no estado, passaremos de 230 mil empregos diretos e indiretos, com a previsão de que o trecho entre Rondonópolis e Cuiabá estará funcionando em 2025; Nova Mutum em 2027, finalizando Lucas do Rio Verde, que deverá iniciar suas operações em 2028”, finalizou Dilmar.

Para o governador, esse avanço logístico é mais uma alternativa importante e sustentável para o escoamento de grãos, cuja produção em Mato Grosso pode superar as 120 milhões de toneladas anuais até 2030.

“Melhorando a logística, melhora o processo de desenvolvimento e crescimento do Estado, lembrando que sem a ferrovia, iríamos entupir todas as rodovias para atender a essa crescente demanda, gerando um prejuízo ambiental gigantesco”, disse. O governador comentou ainda que a ferrovia vai ter um impacto muito positivo, porque ser uma opção com baixa emissão de carbono e ambientalmente sustentável.