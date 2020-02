Direitos dos agentes de saúde serão discutidos em audiência pública nesta sexta

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

Com intuito de debater a regulamentação do piso estadual para a categoria dos agentes comunitários de saúde, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realiza audiência pública no dia 14 de fevereiro, às 9 horas. A iniciativa é do deputado estadual Paulo Araújo (PP), presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da ALMT.

O parlamentar saiu em defesa da categoria ao exteriorizar que existem pontos importantes a serem tratados sobre os agentes. “Sabemos das dificuldades enfrentadas pela categoria, por isso queremos ajudá-los para a melhor condução dessas discussões. Acredito que a entidade não deve deixar de lutar pelos seus interesses, a exemplo do cumprimento da Lei 13.708/2018 – Piso Nacional, que está entre os temas a serem debatidos na audiência” , afirmou o deputado.

A audiência atende uma solicitação da presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde de Mato Grosso (Sindacs-MT), Dinorá Magalhães, que ressaltou que a discussão dará um norte e será um divisor de águas para a categoria, até porque a Emenda Constitucional nº 51/2006 tem pontos a serem cumpridos.

A presidente do sindicato reiterou que apenas 20% da categoria é atendida pela emenda. “Esperamos que os parlamentares nos ajudem a chegarmos a um denominador comum em busca de uma solução. Hoje está tudo travado no Tribunal de Contas do Estado. Existem idosos que não conseguem se aposentar e estão com mais de 70 anos e muitos outros casos pendentes, justamente porque falta a decisão do tribunal [TCE] fazer cumprir a emenda”, explicou Dinorá.

Outros temas a serem abordados no debate contemplam a realização do vinculo jurídico dos ACS e ACE contratados antes e após o ano de 2006; a importância da formação técnica dos agentes comunitários de saúde conforme a Lei Federal 13.595/2018 para atuação na prevenção de doenças e promoção da saúde; apresentação da primeira turma de técnicos em agentes comunitários de saúde no estado e pioneiro no Brasil.

SERVIÇO

9h – Audiência pública para debater a regulamentação do piso estadual para a categoria dos agentes comunitários de saúde

Data: 14/2/2020 (sexta-feira)

Horário: 9 horas

Local: Auditório Milton Figueiredo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.