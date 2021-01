Diretores preparam escolas para retorno das aulas de forma segura

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) visitou o prédio do Núcleo de Polícia Militar de Mato Grosso (NPM) do distrito de Santa Elvira, em Juscimeira (MT). A visita foi realizada na segunda-feira (28/12), juntamente com o prefeito Moisés dos Santos (DEM). Essa unidade foi reformada por meio de Termo de Cooperação Técnica entre o município e o governo estadual, em que atendeu a indicação de n.º 1.025/2020 do parlamentar, que apontou a necessidade de melhorias na unidade.

“Quando o prefeito quer, ele ajuda também a segurança pública, que é um dever do estado. Demonstra que o gestor também deseja que a população seja melhor atendida. Esse é o sentimento que temos com este prédio novo e reformado. Não posso deixar de falar da nossa saudosa vereadora Romilda que faleceu este ano, foi quem teve a iniciativa, me procurou e fez contato. Falamos com o prefeito, com o promotor de justiça, a sociedade e empresários que ajudaram”, explica Claudinei.

Estrutura

A antiga estrutura estava totalmente deteriorada, com problemas no piso, falta de pintura, parte elétrica, forros e telhados danificados. A aquisição de móveis e a contribuição para a devida adequação do imóvel teve o envolvimento da sociedade civil organizada, empresários, Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Juscimeira, entre outros.

Moisés agradeceu a parceria do deputado Claudinei que sempre se faz presente no município e vem ajudando em várias ações na região. “Foi firmado um Termo de Cooperação Técnica para que a prefeitura pudesse fazer a execução desta obra. Teve a parceria de várias pessoas da comunidade. É uma obra bem feita e bonita, trazendo uma qualidade de vida para os nossos profissionais da Polícia Militar. Parceria que vem dando certo!”, frisa o gestor municipal.

Núcleo

A unidade pertence à 7° Companhia Independente do 4° Comando Regional da Polícia Militar de Rondonópolis e possui nove policiais militares lotados.