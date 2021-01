Diretoria da FAEP é reeleita com foco no fortalecimento dos sindicatos rurais

A FAEP realizou, na manhã desta segunda-feira (25), pela primeira vez na sua história, uma Assembleia Geral Ordinária de forma totalmente remota, respeitando a necessidade de isolamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus.

Utilizando uma ferramenta de videoconferência, centenas de lideranças rurais de todas as regiões do Estado se conectaram ao evento e puderam acompanhar ativamente a prestação de contas da diretoria da FAEP, encaminhando dúvidas e fazendo sugestões em tempo real. Ao todo, o evento contou com 154 pessoas conectadas. A eleição da diretoria da entidade também foi realizada por meio de um link eletrônico.

“Tivemos que nos reinventar. A prova disso é que estamos aqui hoje conversando por videoconferência. Esse é um instrumento que veio para ficar”, afirmou, na ocasião, o dirigente da FAEP, Ágide Meneguette. “O ano de 2020 foi muito complicado, impactou todos os setores, estamos aprendendo a fazer uma eleição virtualmente. Aquele convívio, aqueles abraços, quando nos encontrávamos, ficaram cerceados. E temos que agradecer a Deus por estarmos aqui firmes”, completou o dirigente, referindo-se à doença que já vitimou mais 9 mil pessoas no Paraná. Em face desta tragédia, a cerimônia começou com um minuto de silêncio em homenagem às lideranças rurais e também às pessoas falecidas em 2020.

Na primeira fase da reunião foram apresentadas e posteriormente aprovadas as contas da entidade referentes a 2020 e a previsão orçamentária para 2021. Além da apresentação da diretoria, um representante de uma empresa de consultoria também leu seu parecer favorável às contas da FAEP, bem como um representante do Conselho Fiscal da entidade.

Na sequência foram nomeados os membros da Comissão de Negociação Trabalhista da FAEP, que atuarão junto à entidade dos trabalhadores. Neste contexto também foram debatidas junto aos dirigentes sindicais questões como convenção coletiva, salário mínimo regional e outros temas de relevância no âmbito das negociações trabalhistas.

Avanços ambientais

O secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, participou da reunião, apresentando as novidades na área do meio ambiente no Estado e também relembrando as conquistas do ano passado. Vale lembrar que na Assembleia Geral Ordinária da FAEP do ano de 2020 foi lançado o programa Descomplica Rural, do governo estadual, voltado à desburocratização das questões ambientais no meio rural.

Desta vez, Nunes apresentou aos participantes o programa Descomplica Energia Renovável, que deverá fazer com que o licenciamento de empreendimentos para geração de energia elétrica conte com menor burocracia para obter o licenciamento ambiental (ou a sua dispensa). “O Paraná será o maior gerador de energia sustentável do país. Os nossos ciclos agropecuário e industrial vão ser mais fortes e mais robustos. Essa energia vai alavancar tudo isso”, afirmou Nunes. De acordo com sua proposta, empreendimentos para geração de até 75 Kwh terão dispensa do licenciamento ambiental. De 75 a 500 Kwh poderão fazer o licenciamento ambiental simplificado.

Na ocasião, o secretário também apresentou a autorização para a instalação de painéis solares no Centro de Treinamento Agropecuário (CTA) do SENAR-PR em Assis Chateaubriand, cujas obram começam já em fevereiro deste ano. O projeto contou com as facilidades do Descomplica Rural.

Terras para estrangeiros

Um dos temas que motivou mais debate entre os participantes foi o Projeto de Lei 2.963/2019, em discussão no Congresso Nacional, que dispõe sobre a venda de terras para estrangeiros. A FAEP segue com a posição contrária a venda de terras para estrangeiros. A posição da entidade foi ratificada durante a Assembleia Geral, com a aprovação dos dirigentes sindicais.

“Não é justo que estrangeiros, especialmente grandes empreendimentos, se utilizem de um dos setores no qual os produtores rurais brasileiros têm demonstrado grande aptidão e estão mostrando grande capacidade tecnológica”, ponderou Meneguette.

Comissão de Mulheres

Em outra fase da reunião, a presidente do Sindicato Rural de Teixeira Soares, Lisiane Czech, apresentou a nova comissão que passa a fazer parte das instâncias de discussão da FAEP este ano. A Comissão de Mulheres tem como objetivo apoiar e encorajar a participação feminina nos negócios rurais e nas entidades representativas.

“Em agosto de 2020 recebi o convite do presidente Ágide para colaborar com a construção dessa comissão. Começamos com uma pesquisa com todos os sindicatos, onde coletamos dados sobre a participação das mulheres. Depois tivemos uma rodada de reuniões online, conversamos com 93 mulheres e pudemos escutar seus anseios e expectativas em relação a este trabalho”, afirmou a dirigente, que também será a primeira presidente da nova comissão.

SENAR-PR

Também a superintendente do SENAR-PR, Débora Grimm, participou do evento, apresentando os trabalhos executados pela entidade em 2020 e os planos para este ano. Vale lembrar que por conta da pandemia do novo coronavírus, os cursos presenciais da entidade foram suspensos praticamente entre abril e outubro de 2020.

“Foi um ano completamente diferente para nós. Assim, elegemos trabalhar com foco nos instrutores, atualizando e padronizando os planos de curso”, contou Débora.

Segundo a superintendente, também foi sentida a necessidade de trabalhar com os mobilizadores presentes nos sindicatos rurais. Desta forma foram elaborados cursos no formato Educação a Distância (EaD) criados especialmente para este público, que devem estar à disposição em fevereiro.