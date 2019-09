Diretoria da MTI participa de maior evento de tecnologia para gestão pública do país

O diretor-presidente interino e o diretor de tecnologia da informação da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), Kleber Geraldino e Cirano Campos, respectivamente, participam da 47ª edição do Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para a Gestão Pública (Secop). O evento teve início na noite de quarta-feira (25.09) e segue até a sexta-feira (27.09), em Brasília.

O Secop é o maior evento do setor do país e é uma iniciativa da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP), que reúne todas as empresas estaduais de TIC do Brasil. Também representando a MTI no evento estão o gerente da Unidade de Gestão de Software, Robson Dolores, e o gerente da Unidade de Gestão Estratégica de Negócios, Sandro Aguiar.

Para o presidente Kleber Geraldino, o evento é uma grande oportunidade de se discutir as tendências do setor na área de TI, assim como reconhecer as boas práticas já executadas e testadas por outros Estados e que podem ser implantadas em Mato Grosso. Entre as melhores iniciativas de TIC do setor público estão, segundo ele, as indicadas ao Prêmio Excelência em Governo Eletrônico (Prêmio e-Gov).

Foram indicadas o INSS Digital (DF), APP: Mobilidade na Prestação de Serviços Públicos no Estado de Minas Gerais (MG), PIÁ – Paraná Inteligência Artificial (PR), Sefaz Virtual RS – Um Ecossistema Integrado (RS), Sinaflor, Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (DF) e SOS-Chuva (Sistema de Observação e Previsão de Tempo Severo) (SP).

Além da entrega do Prêmio e-Gov, a programação do evento conta com keynotes, palestras, painéis, workshops, campfires, feira de negócios e muitas discussões nas áreas de infraestrutura, segurança da informação, armazenamento em nuvem, transformação digital, inovação, conectividade, além de cases de sucesso implantados nos estados brasileiros.

Já entre os principais temas debatidos estão a privacidade de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a importância Open Hybrid para o Governo e para o cidadão, as soluções corporativas via 4G/5G, agenda digital e governo 4.0, parcerias estratégicas com base da Lei das Estatais (nº 13.303), além de inteligência artificial e a ciência de dados, entre outros.