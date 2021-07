Diretoria de Saúde da PM recebe projeto para construção de Centro de Vacinação da Segurança Pública

O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante realizou a entrega do projeto executivo que prevê a construção e adaptação de um Centro de Vacinação para servidores da Segurança Pública ao diretor de Saúde da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT), coronel Leonardo Dota.

A entrega ocorreu nesta terça-feira (06.07) e contou com a presença do comandante-geral da PMMT, Jonildo José de Assis e de outras autoridades. Os recursos para construção do espaço são oriundos de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual (MPE), por meio do promotor Mauro Zaque.

A Diretoria de Saúde da PM tem um papel fundamental para a segurança, em especial neste período de pandemia. De acordo com o diretor, mais de 5 mil profissionais das forças de segurança já foram testados contra a Covid-19. E em casos positivos, foram encaminhados para as unidades de saúde.

“Este projeto será um avanço muito grande para a Segurança Pública. O comandante-geral tem trabalhado fortemente nisso para promover a inclusão no quadro de saúde da Polícia Militar”, destacou o secretário Alexandre Bustamante.

“Mais um avanço conquistado pela Secretaria de Segurança Pública, com o apoio do Ministério Público Estadual. Quero agradecer ao doutor Mauro Zaque que os ajudou neste projeto. E queremos avançar neste projeto no intuito de trabalhar nas futuras imunizações dos nossos profissionais de segurança pública”, pontuou o comandante-geral da PM, Jonildo José de Assis.

Para o diretor da unidade, será um grande avanço, visto que a demanda por vacinas aumentou, em especial após os profissionais de segurança fazerem parte do grupo prioritário da vacina contra a Covid-19. Além disso, o Centro de Vacinação contribui para desafogar outras unidades de saúde.

“É um avanço pois nós iremos desafogar o sistema de saúde. Atualmente, 5% das vacinas são destinadas aos profissionais da segurança. Então ter uma unidade própria, com médicos, profissionais de enfermagem treinados e capacitados será um ganho muito grande”, finalizou coronel Dota.