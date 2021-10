Diretorias Administrativas e Financeiras iniciam capacitação para humanizar ainda mais o atendimento

A representante de Cuiabá, Gabriela Sousa Guimarães, de 22 anos, foi a vencedora do tradicional concurso de beleza Miss Mato Grosso, realizado na quarta-feira (6), no Hotel Fazenda Mato Grosso, com o apoio logístico e institucional da Prefeitura de Cuiabá.

A estudante de Direito – eleita a mulher mais bonita do estado – se comprometeu, após a coroação, de apoiar as causas sociais em Cuiabá ao lado da primeira-dama Márcia Pinheiro, principalmente o programa Siminina, uma das principais ações do Executivo municipal.

“Eu pretendo e vou atuar junto com a primeira-dama a ajudar essas meninas a se tornar mulheres cada vez mais forte e empoderadas. Eu procurei representar muito bem Cuiabá e que essa disciplina e determinação seja espelho para essas meninas”, elencou.

A primeira-dama Márcia Pinheiro comemorou muito a vitória, principalmente por Cuiabá levar o título e ser a representante no Miss Brasil, previsto para acontecer em novembro após o hiato de dois anos em virtude da pandemia.

“Todas são vitoriosas por estarem aqui, saírem de suas cidades e buscarem esse sonho. Mas, somente uma pode vencer e estamos muito felizes porque a capital levou esse título e irá representar a beleza, a cultura e o sentimento cuiabano Brasil afora. Nós desejamos um reinado de sucesso e que a área social ganhe mais uma forte pessoa que seja espelho para meninas e mulheres que precisam da nossa atenção e trabalho” frisou.

As primeiras colocações do concurso contou com Geniffer Ossuna, Miss Rondonópolis, de 23 anos, em segundo lugar e Ianca Carvalho, de 25 anos, Miss do Distrito de Vila Operária, na terceira posição. Também participaram as misses de Água Boa, Diamantino, Jaciara, Nossa Senhora do Livramento, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande.