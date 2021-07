Distrito do Aguaçu recebe treinamento de Operação de Tratores Agrícolas

Com o objetivo de preparar o local para a instalação do próximo Centro de Treinamento (CT) do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), o Distrito de Aguaçu localizado no município de Cuiabá recebeu o treinamento de Operação de Tratores Agrícolas, no início de julho.

A iniciativa contou com a parceria do Sindicato Rural de Cuiabá e Prefeitura Municipal. Além da parte teórica, os moradores do distrito e de três assentamentos próximos, aproveitaram a parte prática do treinamento para realizar uma limpeza no terreno que futuramente se tornará sede do Centro de Treinamento Aguaçu.

Segundo a líder da comunidade do Aguaçu que também participou do treinamento, Lídia Ferreira da Silva, a comunidade tinha a necessidade da capacitação. “A gente tinha o trator, mas não tínhamos alguém para dirigir. Com o treinamento, esse problema foi resolvido”.

Lídia acrescenta ainda que sua participação foi um desafio vencido. “Agora posso falar que eu sou capacitada pelo Senar-MT. Sou uma mulher que dirige um trator agrícola e estou pronta para novos desafios”.

O treinamento de Operação de Tratores Agrícolas tem carga horária de 40 horas e além de ensinar a operar a máquina, ensina como fazer a acoplagem e a prática de operação do trator com o implemento.

CT DO AGUAÇU – A construção do Centro de Treinamento do Aguaçu está em fase de análise de documentação e a expectativa é que atenda as principais cadeias produtivas da baixada cuiabana.