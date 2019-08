“Divulgação de fake news gera danos à sociedade”, frisa governador

Governador bateu duro em cerimonia que apresentou o balanço das principais ações do Detran em sua gestão

Tchélo Figueiredo

Mendes afirmou que o Estado precisa crescer de forma eficiente e não apenas internamente. “Nós precisamos fazer o governo crescer sendo mais eficiente. Não dá para crescer para dentro”, afirmou durante a solenidade.“Também sou hoje um servidor público. Passei no concurso das urnas. O problema é que esse concurso das urnas me dá um prazo de validade de quatro anos. E nesses quatro anos eu sou um servidor público e tenho meu papel a cumprir. E não é melhor nem diferente do que o papel que cada um tem, que cada um que passou no concurso exerce. E o meu papel a cumprir, podem ter certeza, eu vou cumprir”, disse o governador.

Segundo o governador, um desses papéis é o de mostrar que Mato Grosso precisa ser um estado diferente. “Um desses papéis é exatamente esse, o de mostrar que nós precisamos construir um estado diferente, um estado que se modernize tecnologicamente. Temos que fazer dentro do Estado o mesmo movimento que os bancos fizeram há muitos anos atrás. Cresceram com tecnologia. Nós não temos mais condição de crescer crescendo com gente. Isso custa muito caro”, argumentou.

O governador afirmou ainda que, por conta do crescimento da máquina administrativa, as consequências são enormes. “Estão aí as consequências do que aconteceu nos últimos anos no governo. Salário atrasou, décimo terceiro atrasou, não tem como dar a RGA, recomposição inflacionária, que eu acho muito legítima, sempre defendi isso, mas não tem condições, nós estouramos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê gastos de 49% do orçamento com a folha do funcional”, disse.

Quando perguntado sobre política,Mendes desconversou. “Cada assunto tem a sua hora. Faço como as estações. Fui eleito para governar Mato Grosso. Minha principal tarefa é cuidar do Estado. Essa tarefa demanda muita disposição e enfrentamentos”, disse, acrescentando que “vou fazer política, mas essa não é a minha prioridade número um”. Sobre a composição do diretório do DEM em Cuiabá, o governador disse que foi o assunto foi conversado com as lideranças do partido. “Se não falamos com um ou outro, ainda vamos conversar politicamente”, resumiu.