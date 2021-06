Domingo (13): Mato Grosso registra 427.979 casos e 11.417 óbitos por Covid-19

Santo Antônio do Leverger, na Baixada Cuiabana, com 17 mil habitantes, 34 quilômetros distante de Cuiabá, comemora 121 anos como distrito sede neste domingo, 13 de junho, com parcerias do Governo do Estado em infraestrutura preventiva, turística e urbana; em educação, assistência social e agricultura familiar.

As parcerias vão desde a inauguração de uma nova unidade do Corpo de Bombeiros a atendimento à população carente, com ajuda financeira neste período de pandemia, passando projetos turísticos, iluminação pública, reforma de escola e reabertura de escritório da Empaer na Agrovila de Palmeiras, no município.

Prevenção

Foi inaugurada, há dois dias, no município, a primeira unidade do 2° Pelotão Independente do Corpo de Bombeiros Militar. O novo quartel foi estruturado para auxiliar no combate aos incêndios florestais, além de possibilitar atendimentos de ocorrências em Barão de Melgaço e nos distritos de São Pedro de Joselândia e Mimoso.

O prédio da unidade funciona no aeroporto da cidade e conta com efetivo de 15 policiais, viatura Auto Rápido (modelo caminhonete) e equipamentos de busca, salvamento e incêndio, com atendimento 24 horas por dia. Foram investidos R$ 2,6 milhões em efetivo, veículos, mobiliário, radiocomunicação, materiais e equipamentos operacionais.

Prédio da nova unidade do Corpo de Bombeiros em Santo Antônio do Leverger Christiano Santoro

Turismo

Por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e Sinfra, foi apresentado à prefeita Francieli Magalhães o projeto da orla turística para o município, cujas obras fazem parte do programa Mais MT.

O projeto, prevendo dois quiosques, playground para crianças em concreto polido, rampa mecanizada e escadas contemplativas e acessibilidade, aguarda licenciamento ambiental e autorização de órgãos como Marinha e Secretaria de Patrimônio da União (SPU).

O município também será beneficiado com o programa Mato Grosso Iluminado, com investimentos de R$ 150 milhões para implantação de iluminação com lâmpadas de LED em todo o Estado.

Educação

A Escola Estadual Oswaldita Eliza Teixeira Couto, no centro da cidade, que atende 440 alunos do primeiro ao sexto ano do Ensino Fundamental, nos períodos matutino e vespertino, passou por reparos na parte elétrica, hidráulica e no forro.

Recebeu pintura nova e fachada revitalizada. Os recursos são da Seduc-MT e de emenda parlamentar.

Agricultura famliar

Escola Estadual Oswaldita Elisa Teixeira Couto – Foto Seduc

Foi reaberto o escritório da Empaer, na Agrovila das Palmeiras, em parceria com a prefeitura. Serão beneficiadas cerca de 300 famílias de pequenos produtores rurais da comunidade e do entorno, que voltarão a contar com atendimento técnico em suas propriedades, evitando deslocamento. A meta é a implantação de novos projetos.

Assistência Social

Por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setasc), além da recente entrega de 860 cartões do Ser Família Emergencial, foram doados a famílias carentes santo-antonienses 1.650 cestas básicas entre 2020 e 2021, pelo programa Vem Ser Mais Solidário, e 1.232 cobertores, pelo Aconchego.

Em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Defensoria Pública, entre 2019 e 2020, em 52 comunidades de Santo Antônio do Leverger foram feitos 6.183 atendimentos pelo Projeto Ribeirinho Cidadão, em forma de serviços essenciais de assistência, cidadania e de justiça. Reabertura do escritório da Empaer na Agrovila de Palmneiras, em Santo Antônio do Leverger – Preitura

Saúde e repasses

A Secretaria de Estado de Saúde repassou ao município 1.425 testes rápidos para detecção do coronavírus e medicamentos para combatê-lo, num total de 60.859 comprimidos, entre azitromicina (7.483), ivermectina (5.986) e dipirona (47.390), também distribuído em gotas, com 1.164 frascos.

Entre 2020 e 2021, o Governo do Estado repassou R$ 20,879 milhões aos cofres municipais em ICMS, IPVA e Fethab; R$ 1,9 milhão em assistência social e transporte escolar entre 2019 e 2020; e R$ 1,27 milhão em fundos de saúde entre 2019, 2020 e 2021.

Economia

Segundo o IBGE, em 2018, agropecuária, com R$ 230,746 milhões, e administração pública (R$ 101,333 milhões) responderam por 67% do Produto Interno Bruto (PIB) municipal, de R$ 495,173 milhões. Serviços (R$ 94,107 milhões), indústria (R$ 36,692 milhões) e impostos (R$ 32,294 milhões) fecham a soma. O PIB per capita é de R$ 30.132,88.

No mesmo ano, 256 empresas ou outras organizações ativas pagaram R$ 56,829 milhões a 2.254 pessoas ocupadas (13,7% da população), das quais 1.942 assalariados. Média de 2,2 salários mínimos mensais.

Pelos dados de 2019, Santo Antônio do Leverger possui o 11º maior rebanho bovino mato-grossense, com 524,8 mil cabeças, das quais 1.049 vacas ordenhadas, 1,03 milhão de litros de leite; o maior rebanho estadual de ovinos, com 21,69 mil cabeças; quinto de bubalinos, com 917 cabeças; e oitavo de equinos com 8,7 mil cabeças.

Detém ainda um rebanho galináceo com 414,2 mil cabeças, das quais 10 mil galinhas, com 200 mil dúzias de ovos, além 12,04 mil suínos (902 matrizes) e 3,58 mil caprinos e 297 toneladas de peixes em cativeiro.

Na agricultura, o IBGE registra a produção de algodão (25,15 mil toneladas), banana, limão, mamão, maracujá, cana de açúcar, mandioca, melancia, milho e soja. Já, no extrativismo, colheu 16 toneladas de pequi e possui 10 mil hectares de eucalipto plantados.

História

Distrito criado com o nome Santo Antônio do Rio Abaixo, por lei provincial em agosto de 1835. Com o mesmo nome, foi elevada à vila em julho de 1890, desmembrada de Cuiabá; e distrito sede instalado em 13 de junho de 1900. Elevada a cidade em setembro de 1929.

Em outubro de 1938, o nome foi alterado para Santo Antônio; em dezembro de 1942, para Leverger; e, em setembro de 1948, para Santo Antônio do Leverger, sobrenome de Augusto João Manoel Leverger, o Barão de Melgaço.

Um de seus distritos é Mimoso, onde nasceu Marechal Cândido Rondon, com três indicações ao Prêmio Nobel da Paz, uma delas de Albert Einstein, um dos principais cientistas do século passado.