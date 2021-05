Domingo (23): Mato Grosso registra 393.877 casos e 10.675 óbitos por Covid-19

A Polícia Militar, por meio de unidades do 1º Comando Regional, deflagrou uma força-tarefa para coibir a criminalidade, dispersar aglomerações de pessoas e orientar quanto as medidas de contenção da Covid-19. Em ação policial realizada neste sábado (22.05) na rodovia MT-351, a Estrada do Manso, foram presas seis pessoas e apreendidos 36 frascos de lança-perfume, além de maconha.

Vinte e seis policiais militares, dos 1º, 3º e 10º Batalhões, além do Batalhão de Trânsito, Rotam e Companhia do Palácio, participaram da operação que durou mais de 20 horas. Ao todo 85 veículos foram abordados, 25 autos de infração foram aplicados e seis pessoas foram presas em flagrantes por tráfico de entorpecentes com apreensão de 36 frascos de lança-perfume.

Por meio de barreiras policiais, a PM abordou e verificou denúncias de eventos com aglomerações de pessoas na zona rural da região da Estrada do Manso. Em uma das abordagens, os policiais prenderam duas mulheres por tráfico de drogas no km 4 da rodovia. Foi constatado pela polícia também que o veículo delas estava com o licenciamento atrasado, o que levou a notificação e apreensão do automóvel.

Durante a checagem, os policiais encontraram no carro das suspeitas 36 frascos de lança-perfume e loló. Uma das mulheres presas relatou que os frascos de lança-perfume seriam comercializados por R$ 200 cada em uma festa clandestina na região do Manso. As suspeitas foram conduzidas à Central de Flagrantes.

Na operação, equipes do Batalhão de Trânsito da PM prenderam quatro pessoas (uma mulher e três homens ), no km 5 da MT-351. Os suspeitos estavam com quatro porções de maconha.

No período noturno, as ações policiais foram intensificadas com monitoramento de eventos e checagens de denúncias de festas clandestinas e supostas aglomerações de pessoas foram verificadas, mas nenhuma irregularidade foi constatada.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800 .065.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes.