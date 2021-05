Domingo (30): Mato Grosso registra 405.940 casos e 10.903 óbitos por Covid-19

Berço da cultura africana em Mato Grosso, o município de Vila Bela da Santíssima Trindade (localizado a 521Km de Cuiabá), recebeu na manhã deste sábado (29.05), aproximadamente 1,5 mil cestas básicas que foram distribuídas à comunidades quilombolas da região.

A entrega simbólica das cestas foi feita pela primeira-dama Virginia Mendes, que fez questão de visitar o município.

“Essa foi a primeira vez que vim ao município de Vila Bela da Santíssima Trindade, nossa primeira capital de Mato Grosso. Além de poder conhecer um pouco mais sobre a cultura daqui e os pontos turísticos do município, vim para uma nobre missão: entregar cestas básicas aos quilombolas da região. Eu sou voluntária no Governo do Estado, e tenho muito amor pelas causas sociais, por isso é uma honra ser convidada para participar de ações como essa que ajudam tantas pelos no país todo”, destacou Virginia Mendes.

Os itens alimentícios fazem parte de um programa do Governo Federal, realizado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em atuação conjunta com a Fundação Cultural Palmares e a CONAB. A ação tem o apoio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, que por meio da sua Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, faz chegar esses alimentos à quem mais precisa.

“Nós temos um governo que tem olhado para os 141 municípios. Nós encaminhamos somente esse ano 800 cestas básicas e em breve entregaremos 800 cobertores. No programa de auxílio emergencial do Governo do Estado, o SER Família Emergencial, que aconteceu devido a uma solicitação da nossa primeira-dama, foram beneficiadas 615 famílias de Vila Bela. Em breve traremos o nosso outro Programa SER Família que é composto por cinco cartões voltados para auxiliar mulheres vítimas de violência, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Nossa primeira-dama tem tido um olhar muito fraterno e carinhoso para todas as pessoas que esperam e precisam da mão protetora do Estado para sobreviver a um momento tão difícil como esse que estamos vivendo”, destacou a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, Rosamaria de Carvalho.

Os produtos atendem às demandas por cestas de alimentos pelas populações quilombolas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar, agravada pela pandemia da Covid-19.

“Só tenho a agradecer ao Governo Federal, que enviou as cestas pela Fundação Palmares, e ao Governo do Estado pela logística. Eu sou o único secretário de Igualdade Racial em Mato Grosso, e farei o possível para defender o meu povo. Para isso conto muito com o apoio do Estado”, destacou o secretário de Promoção e Igualdade Racial de Vila Bela da Santíssima Trindade, Adair Oliveira de Moraes.

Em seu discurso, o prefeito do município, André Bringsken relembrou a história cidade e afirmou trabalhar para garantir a dignidade dos povos quilombolas.

“Gostaria de agradecer a fundação Palmares, que, em uma parceria com a nossa primeira-dama, com o governo do Estado, hoje nos presenteia com essas quase 1500 cestas básicas para os quilombolas de Vila Bela. Cabe hoje a mim como gestou contribuir com o resgate da dignidade, da história e da cultura do povo quilombola. Por isso é uma honra muito grande ter essa parceria e receber o Governo do Estado aqui. O governador Mauro Mendes tem olhado com muito carinho para Vila Bela e todas as nossas demandas tem sido atendidas”, completou.

Cinco representantes de quilombos fizeram a retirada das cestas na Quadra Poliesportiva Melano de Assunção, no município. Também participaram do evento o vice-prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, Edvan Lopes; a primeira-dama do município, Daiana Macedo; a secretária Municipal de Assistência Social, Graciane Ferreira; o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Alberto; o secretário Adjunto do Gabinete Militar, coronel César Roveri; o secretário Adjunto de Direitos Humanos, Kennedy Dias; o deputado Estadual, Valmir Moretto e a suplente de Senador Margareth Buzetti.