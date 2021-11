Dono de celular encontrado por reeducandos que atuam na limpeza agradece gesto da equipe comandada pela Limpurb; Veja Vídeo

Na semana que antecede o dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, a Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e o Museu da Imagem e do Som (MISC), realizam no sábado (13), o evento ‘Último Tom da Cor’ – com intervenções culturais afro e indígenas, com músicas, grafite, poesia, capoeira angola, dança e hip-hop. O evento ocorrerá na Escadaria do Beco Alto.

Também será celebrada uma homenagem ao mestre Pastinha – (Vicente Ferreira), falecido há quatro décadas. Ele foi um dos principais mestres de Capoeira da história do Brasil.

O coordenador do Museu da Imagem e do Som (MISC), Cristovão Luiz, conta que o encontro contará com a participação de lideranças indígenas.”Quando falamos de cultura Afro Cuiabana e Indigina,. Estamos falando de saberes, fazeres e quereres, envolto numa rede de valores que dão sentido à nossa vida, como pessoa , como brasileiros e como humanos. Este projeto, será uma intervenção artística e cultural, nas Escadarias do Beco Alto, no Centro Histórico de Cuiabá,com pinturas grafites,dança e poesia e que trará, consigo a simbologia, afro cuiabana e indígena”, comentou ele.

Serviço:

Local: Escadaria do Beco Alto (Rua: Engenheiro Ricardo Franco)

Dia:13/11/2021

Hora: 16h