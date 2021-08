Dr. Eugênio cobra da assistência social providências sobre os impactos sociais da proposta de zoneamento

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

A atual proposta de Zoneamento Socioeconômico Ecológico (ZSEE) em discussão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso “promete” inviabilizar grande parte do setor produtivo de Mato Grosso, com maior impacto nas regiões do Vale do Araguaia e Vale do Guaporé. A proposta é rejeitada pela maioria da população e segue em discussão no Parlamento estadual. Essa é a conclusão do presidente da Comissão Especial de Zoneamento Socioeconômico e Ecológico da Assembleia Legislativa, Dr. Eugênio de Paiva (PSB), após reunião dos membros nessa quarta-feira (11).

Atento às demandas sociais já existentes no estado, e que poderão ser intensificadas com as restrições produtivas do projeto, o deputado estadual Dr. Eugênio de Paiva (PSB) acionou a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT) e cobrou providências para que o acompanhamento da pasta seja mais próximo e efetivo em defesa dos mais vulneráveis.

“Esse atual modelo de proposta de zoneamento impacta não só na nossa região [Araguaia], mas em 17 municípios de forma muito direta. No município de Cocalinho, por exemplo, 98% de sua área é impactada. Já Luciara será 100% impactada. Diante desse cenário devastador, é mais que necessário o acompanhamento direto da Setacs no andamento da atual proposta”, cobrou Dr. Eugênio.

A preocupação do parlamentar se baseia na tímida atuação da assistência social nesse processo, termo utilizado pelo próprio representante da Setasc-MT, o analista de desenvolvimento econômico e social, Diego Tenório dos Santos, que representou a secretária Rosamaria Carvalho.

“Os trabalhos da área social atrelados à proposta de zoneamento ainda estão tímidos nesse sentido. Precisamos estar mais próximos dos nossos municípios, muitos deles ainda sem a estrutura ideal para este trabalho de busca ativa deste público em situação de risco e vulnerabilidade social. Precisamos avançar”, reconheceu o representante da Setasc.

A preocupação do parlamentar com o desenvolvimento social de Mato Grosso foi endossada pelos deputados participantes da reunião: Carlos Avalone (PSDB), Walmir Moretto (PRB), Gilberto Cattani (PSL) e também do deputado Xuxu Dal Molin, que mesmo não integrando oficialmente a comissão, faz questão de contribuir com o tema.