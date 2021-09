Dr. Eugênio destaca importância do turismo para desenvolvimento do Estado

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

Medidas de fomento ao turismo no Vale do Araguaia são uma das frentes de atuação do deputado estadual Dr. Eugênio de Paiva (PSB) desde o primeiro dia de mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Em seu terceiro ano como representante da região Araguaia no Parlamento Estadual, Dr. Eugênio enaltece, neste dia 27 de setembro – em que se comemora o Dia Mundial do Turismo -, as principais ações já desenvolvidas com foco no turismo regional.

“O investimento no turismo regional é um dos pilares que me trouxeram até a Assembleia como deputado estadual, para enaltecer as nossas diversas belezas, gerando mais emprego e renda para a população que represento”, recorda Dr. Eugênio, que é autor de lei e projetos em benefício do setor, além de emendas parlamentares e articulações diretas junto ao Governo do Estado, em benefício da região.

Dr. Eugênio é autor da Lei nº 11.317/2021, que dispõe sobre o Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo Religioso no Estado de Mato Grosso, abrangendo todos os credos, como forma de unir o fortalecimento da fé com a movimentação turística de cada localidade. A iniciativa do parlamentar foi sancionada em março de 2021.

De acordo com a Lei em vigor, o poder público, a iniciativa privada, as entidades do terceiro setor e as instituições de ensino devem atuar em prol do turismo religioso como importante fator de geração de emprego e renda, de preservação do patrimônio cultural, de desenvolvimento sustentável e de promoção do potencial turístico de cada região do estado.

O parlamentar é autor do PL n° 927/2020, que dispõe sobre a instituição do Plano de Desenvolvimento de Turismo Sustentável Rota Águas do Araguaia/MT’; do PL n° 1034/2020, que ‘Institui a Política de Incentivo ao Ciclo turismo no Estado de Mato Grosso’ e do Projeto de Lei n° 783/2021: ‘Dispõe sobre a criação do Sistema Estadual de Trilhas Ecológicas.

Também é de autoria do deputado do Araguaia o PL n° 636/2021, que dispõe sobre a Política Estadual do Turismo, com objetivo apoiar e desenvolver projetos e programas de incentivo ao turismo educativo, além do PL n° 714/2021, que Institui a Política Estadual de Turismo de Base Comunitária no Estado de Mato Grosso.

“Todos esses projetos foram criados com muito carinho e sentimento regional visando o crescimento e avanço da nossa querida região do Araguaia para que ela possa se tornar um dos grandes centros turísticos do Brasil e do mundo”, finalizou Dr. Eugênio, o deputado do Araguaia.