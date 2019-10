Dr. Eugênio e prefeito de Gaúcha do Norte vão à Sesp cobrar melhorias na segurança pública

Foto: DIEGO SAPORSKI

O deputado estadual Dr. Eugênio (PSB), o prefeito de Gaúcha do Norte, Voney Goiano (Sd), equipe e lideranças do município estiveram reunidos com o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, para cobrar melhorias, entre elas o pedido de uma viatura para atender as demandas da cidade. “Tenho vindo constantemente em reuniões com os prefeitos do Araguaia solicitar reforços para a região. Continuaremos atendendo e cobrando o Executivo para que as demandas sejam resolvidas e os municípios sejam atendidos”, explicou o parlamentar, durante a visita.

Durante a reunião, o deputado também falou sobre uma possível união da Assembleia Legislativa com o governo do estado para o fornecimento de viaturas aos municípios. “Estamos fazendo a gestão, em parceria com o presidente da Casa, Eduardo Botelho, para que a AL compre os veículos, assim como foi feito no pleito passado com as ambulâncias, onde o valor foi uma quantia que sobrou das economias do orçamento da gestão da Mesa Diretora. Nossa parte é cobrar e estamos fazendo e lutando para tornar realidade necessidades como esta”, disse Dr. Eugênio.

Ainda na visita pela Sesp, o parlamentar, prefeito e lideranças conheceram o Centro Integrado de Comando e Controle, inaugurado em 2014, para a Copa do Mundo. Em tempo real, servidores da Sesp acompanham imagens das câmeras espalhadas por Cuiabá e Várzea Grande e demandam os atendimentos ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). O sistema foi apresentado ao prefeito Voney, para uma possível integração e instalação do sistema no município de Gaúcha do Norte.