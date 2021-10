Dr. Gimenez celebra aniversário de Mirassol D’Oeste com ações e investimentos

A prefeitura de Cuiabá retirou nesta quarta-feira (27.10) a motoniveladora doada pelo Governo de Mato Grosso no dia 08 de outubro, em evento realizado na Arena Pantanal. O prefeito em exercício de Cuiabá, José Roberto Stopa, esteve na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) onde assinou o termo de cessão de uso do equipamento com o secretário Marcelo de Oliveira, e recebeu a chave da motoniveladora.

O deputado estadual Eduardo Botelho também acompanhou o ato. A Sinfra está repassando 192 máquinas para várias cidades e consórcios de Mato Grosso, com o objetivo de ajudar na manutenção de estradas municipais não pavimentadas. As entregas representam um investimento estadual de R$ 118 milhões.

O prefeito em exercício José Roberto Stopa agradeceu o Governo do Estado pela entrega da motoniveladora. “Vamos fazer um bom uso, principalmente na zona rural, onde nós temos aproximadamente 700 km que vão ser melhorados com esse equipamento”

Para o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, a entrega dessa motoniveladora é mais uma prova de que este é um governo municipalista. “Essa é uma demonstração inequívoca da parceria do governador Mauro Mendes com todos os municípios”, afirmou.

Entrega de Máquinas

O Governo de Mato Grosso realizou a maior entrega de equipamentos da sua história no dia 08 de outubro, contemplando todos os seus 141 municípios com máquinas para a infraestrutura e agricultura familiar. Somada a outra entrega, realizada em junho, os municípios e consórcios estão recebendo 122 motoniveladoras, 35 escavadeiras e 34 pás-carregadeiras do Executivo estadual.

Investimento em Cuiabá

A Sinfra-MT tem realizado uma série de obras que vão beneficiar a capital. No momento ela executa a pavimentação da Avenida Mário Palma, a restauração da MT-251, uma nova ponte sobre o Rio Cuiabá e as obras nos hospitais Central e Julio Muller. Além disso, já lançou a licitação para a ampliação da Avenida Parque do Barbado.

As obras fazem parte do programa Mais MT, o maior programa de investimentos públicos da história de Mato Grosso, lançado pelo governador Mauro Mendes. Apenas para o eixo de infraestrutura estão previstos investimentos de R$ 4,73 bilhões.