Dr. João anuncia emenda para Projeto Judô-Bope, entrega moções a atletas e homenageia PMs heróis

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

O deputado estadual Doutor João (MDB) promoveu a entrega de uma série de moções de aplausos em cerimônia na Presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). A solenidade realizada nesta segunda-feira (16) prestigiou vários policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que incentivam à prática esportiva em Tangará da Serra, além de atletas campeões e PMs que honraram a farda com ato de bravura.

“Acredito que o incentivo ao esporte salva vidas. Com muito orgulho, entregamos moções e fiz o anúncio da destinação de uma emenda parlamentar para o Projeto Judô-Bope, que beneficia muitos jovens em Tangará. Os policiais do Bope fomentam o esporte na cidade há nove anos. Até agora, já foram atendidas mais de 400 crianças, que se tornaram cidadãos mais conscientes dos seus direitos e deveres”, afirmou o deputado Doutor João.

O sensei do programa social Vladis Felski explicou que neste ano foi formada a primeira turma de faixas-preta oriundas do Projeto Judô-Bope, e agradeceu por receber a honraria. “Primeiro é muito gratificante receber essa moção do deputado Doutor João. É o reconhecimento do trabalho que a gente desenvolve por meio do Bope. A emenda será de grande valia, porque esse recurso vai ser todo destinado para o incentivo das crianças na melhoria do local do treino, incentivo para eles se manterem treinando e se afastar de caminhões perigosos, permanecendo como bons cidadãos e quem sabe atletas de alto rendimento”, disse.

“A gente percebe que o trabalho que estamos desempenhando vem dando certo. Quando a instituição se propõe a fazer projetos sociais dessa natureza, a gente espera o benefício agregado à sociedade, e quando a gente recebe uma honraria como esta serve de estimulo para que continuemos trilhando esta mesma caminhada”, afirmou o comandante do Bope, tenente-coronel Ronaldo Roque da Silva.

O presidente da Federação Mato-grossense de Judô, Fernando Moimaz, destacou a importância do reconhecimento público do trabalho dedicado ao esporte. “A gente fica muito feliz como representante de uma entidade do judô. O reconhecimento é o presente final. É como uma medalha. Isso é muito bom, valoriza e dá credibilidade para continuarmos trabalhando. Ficamos muito animados com esse olhar do deputado para o esporte e para a questão social”, afirmou.

Do projeto Judô-Bope, já saíram campeões, como a judoca Lorenna Nascimento. Ela foi medalha de ouro no Campeonato Mundial de Judô Veteranos em 2019. ”Eu participo deste projeto já tem sete anos, e é de lá que eu tiro toda a minha base do judô. É muito gratificante saber que poderemos receber esta ajuda, por meio da emenda do deputado. Fui campeã mundial, uma coisa inédita, mas pouca gente soube. Então, foi muito importante essa valorização”, declarou Lorenna.

Durante a cerimônia, também foram entregues moções de aplausos aos policiais militares que agiram como heróis, por se arriscarem em meio às chamas de um veículo que pegou fogo, após acidente no dia 23 de agosto na Avenida Tenente Coronel Duarte (Prainha), em frente do shopping popular, no Bairro Dom Aquino, em Cuiabá. Os sargentos Delso Marques Silva e Cleyton Freire da Silva, e os soldados Eder Emanuel Figueiredo Assis e Fagner Correia de Oliveira Damaceno entraram e salvaram a vida de quatro jovens vítimas. Todos foram retirados das ferragens antes do veículo pegar fogo completamente.