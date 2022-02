Dr.João destina emenda para agricultura familiar de Guarantã do Norte

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

O apoio para o desenvolvimento rural e a inclusão produtiva são de extrema importância para fomentar a agricultura familiar do município de Guarantã do Norte. Pensando nisso, o deputado estadual Dr. João (MDB), fortaleceu essas políticas com emenda impositiva destinando para o município o valor de R$ 300 mil reais para a aquisição de um caminhão comboio.

Para o deputado, os trabalhos de obras com o serviço de um caminhão comboio contribuirão com a economia e o desenvolvimento do município. “Ao invés das máquinas precisarem retornar à cidade para o reabastecimento de combustível, com o caminhão comboio o reabastecimento poderá ser realizado no próprio local das obras, isto não apenas ajudará nos serviços da Secretaria de Obras do município como também diminuirá o tempo de uso, quilometragem e gasolina, economizando o uso das verbas da prefeitura” ressaltou o parlamentar.

A emenda já foi paga e está disponível na conta da prefeitura. “Como parlamentar não tenho dúvida que o prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan, fará render esse valor destinado à agricultura. O meu objetivo é continuar trabalhando para atender da melhor forma os anseios da população, observando atentamente as necessidades do município, em conjunto com a administração”, ressaltou o deputado.