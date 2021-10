Dr.João entrega máquinas e equipamentos para municípios da região

Os fiscais do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (Ipem-MT) realizaram, esta semana (04 a 08), operação de fiscalização de produtos infantis nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande. A ação faz parte de uma determinação do Inmetro e foi realizada em virtude do feriado do Dia das Crianças.

Segundo o presidente do Ipem, Bento Bezerra, a operação é necessária para impedir que produtos inadequados sejam comercializados indevidamente durante o feriado e se tornem um risco para a segurança das crianças, já que nesta data a comercialização de artigos infantis aumenta significativamente. “O objetivo da operação é tirar de circulação os produtos que não atendam às normas exigidas pelo Inmetro e representem perigo para a saúde e, até mesmo, para a vida das crianças”, explica.

A operação tem como foco brinquedos, mas também inclui carrinhos de bebê, bicicletas infantis, berços e cadeiras de refeição infantil. Todos fazem parte dos produtos de certificação compulsória, ou seja, precisam portar o selo do Inmetro para que sejam comercializados legalmente.

Recomendações

O presidente do Ipem cita pontos importantes que devem ser observados pelos adultos antes e depois de comprar um brinquedo.

“No momento da escolha é preciso notar se a embalagem possui o selo do Inmetro, se as informações estão em português e se a criança que receberá o brinquedo faz parte da faixa etária recomendada. Caso o produto esteja de acordo com todas estas regras ainda é importante guardar a embalagem por pelo menos uma semana, pois ainda é possível que a criança apresente lacrimação, irritação na pele e na boca e somente com as informações da caixa é possível ir atrás do fabricante”, instrui.

Denúncias pdem ser feitas pelo número (65)3624-8785.