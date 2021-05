Dr. João pede urgência em decretar “Situação de Emergência Ambiental” no Pantanal

Foto: Marcos Lopes

O deputado estadual Dr. João (MDB) apresentou, em sessão ordinária nesta quarta-feira, (12), uma indicação pedindo a necessidade de decretar “Situação de Emergência Ambiental”, bem como implementação de ações no sentido de combater e prevenir deste então os incêndios no Bioma Pantanal, no período de estiagem que se aproxima. Para o parlamentar, é de extrema importância que já comecem a ser realizadas ações para evitar um desastre ambiental no período de seca e queimadas no Pantanal mato-grossense, como as que aconteceram no ano passado.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), entres os meses de janeiro e setembro de 2020, mais de 5 mil focos de calor foram localizados em propriedades privadas, cerca de 3 mil em terras indígenas e 890 em unidades de conservação.

As organizações que compõem o Observatório Pantanal apresentaram para as autoridades uma alerta sobre a preocupação no combate ao fogo no Pantanal em 2021, afirmando que a tragédia ambiental pode se repetir se não forem tomadas as providências necessárias, que vão desde campanhas de orientação para as comunidades pantaneiras, antecipação na contratação e mobilização do Prevfogo, formação e manutenção de brigadas e compra de equipamentos adequados além da identificação e punição dos responsáveis.

“Foram milhões de hectares devastados, animais mortos e machucados, a população que sofreu inalando fumaça das queimadas, fora as plantações e a população pantaneira que ficou totalmente no meio do fogo, muitos perdendo tudo. Temos que começar urgente os trabalhos quanto à preservação e prevenção, e mudar a realidade dos fatos neste ano de 2021” finalizou o deputado Dr. João.