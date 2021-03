Dr. Luiz Fernando apresenta projeto para que sessões de processos de licitações sejam transmitidas ao vivo

O Hospital Municipal São Benedito realizou toda a transferência de pacientes que não estavam acometidos pela Covid-19 na unidade hospitalar e a partir desta sexta-feira (12) já está em funcionamento exclusivamente para receber a população que foi infectada com o vírus. O anúncio sobre o reforço nas ações de saúde foi realizado pelo prefeito Emanuel Pinheiro nesta semana. “Para salvar e proteger vidas todo o esforço deve ser feito. A Prefeitura de Cuiabá já trabalha para garantir a imunização da população cuiabana e por isso aderimos a um consórcio para aquisição direta de vacinas, mas temos de cuidar dos que mais necessitam nesse momento de aflição e dor para tantas famílias”.

De acordo com a Empresa Cuiabana de Saúde, que é que administra o hospital, os pacientes, em sua maioria, foram transferidos para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), onde continuarão com o tratamento para qual foram internados.

O São Benedito já disponibilizava para a população 40 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Covid. Com a mudança, o Hospital passa a contar com 60 leitos de UTI e outros 40 leitos de enfermaria, tornando assim, a segunda unidade de saúde referência no atendimento para pacientes com a covid na Capital.

Com a instalação dos novos leitos, a capital passa a ter 155 leitos exclusivos de UTI Covid, distribuídos entre Hospital Referência (95 vagas – sendo 80 para adultos e 15 pediátricas) e outras 60 no São Benedito.

O diretor geral da unidade hospitalar, Célio Rodrigues, reforçou a necessidade da mudança no atendimento do São Benedito, ocorre justamente no momento que a Capital mais precisa, já que os casos de coronavírus estão aumentando e os leitos de UTI e Enfermarias estão ficando em falta.

“Foi uma decisão do Prefeito Emanuel Pinheiro, já vínhamos conversando sobre o assunto, e agora realmente com essa superlotação corriqueira dos leitos, não íamos ignorar é claro, e decidimos agir o quanto antes. O Hospital São Benedito já está apto exclusivamente para pacientes acometidos com a Covid-19 e assim seguimos na luta contra essa doença”, disse.

Ampliação – Além do reforço na terapia intensiva, Cuiabá passará a contar com mais 109 leitos de enfermaria exclusivas para pacientes com covid-19, sendo 18 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Verdão, 25 leitos na Policlínica do Verdão, 26 na UPA Sul, que fica no bairro Pascoal Ramos. Até a data de hoje, 12, o Hospital Municipal São Benedito, que já possui 40 leitos de UTI Covid e ganha mais 20 leitos de UTI, passará a contar também com 40 leitos de enfermaria para casos de covid-19, passando a ser exclusiva para tratamento de pacientes com a doença, assim como o antigo Pronto Socorro, que é atualmente o Hospital Referência à Covid-19.