Drone auxilia produtores de Goiás no monitoramento e gestão da propriedade

Às 6h de sábado já estava tudo pronto no Parque Vô Costa, em Carandaí, para a primeira Feira Segura do ano em Minas Gerais. Vinte e duas barracas receberam os cerca de 200 clientes que passaram pelo local com toda a segurança, dentro das premissas do projeto do Sistema CNA que preconiza a volta das feiras de rua com medidas para evitar o coronavírus.

A gerente de Formação Profissional e Promoção Social do SENAR MINAS, Liziana Rodrigues, e a analista Michelle Camila de Paula acompanharam o evento. A Feira Segura em Carandaí contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Carandaí, do Sindicato dos Produtores Rurais de Carandaí, do Sindicato dos Produtores Rurais de Barbacena, e da Associação dos Feirantes de Carandaí (ASFEC). No total, nove feiras já foram realizadas no estado.

O superintendente do SENAR, Christiano Nascif, destacou a importância da Feira Segura para possibilitar ao pequeno produtor a retomada de sua fonte de renda semanal, já que a pandemia não cedeu esse ano. “Apostamos na Feira Segura como uma forma de trazer alimentos seguros para a população, resgatar a convivência nas feiras e, principalmente, proporcionar geração de renda e emprego no meio rural, o grande objetivo do Sistema FAEMG/SENAR/INAES”.

Adaptação

Os feirantes de Carandaí passaram por dois treinamentos do Sistema FAEMG/SENAR/INAES sobre higienização e manipulação de alimentos para expor. Eles foram orientados a utilizar máscaras o tempo todo, manter álcool em gel à disposição dos clientes e embalar os produtos já limpos e pesados.

A instrutora Maria Alice Assunção conta que as informações foram novidade para alguns feirantes. “Eles gostaram e na feira vimos eles colocarem as ações em prática conforme ensinamos”, disse. A enfermeira Juliana Pereira Mariano, também instrutora, reforça que as orientações foram muito bem recebidas. “Abordamos o tema de uma forma mais leve, porque já estão todos muito saturados de informações sobre covid. Isso aumentou a adesão”, explicou.

As mobilizadoras Stephania Helena Rossetti da Trindade, do Sindicato de Carandaí, e Iracema Costa Flisch, do Sindicato de Barbacena, contaram que a aceitação dos produtores aos protocolos da Feira Segura foi muito boa. “Eles chegaram muito empolgados”, comentou Iracema.

Aprovação

“O fechamento da feira foi bem complicado. Agora temos mais segurança para as pessoas virem aqui e para nós vendermos. Aprendi muito e melhorou muito minha qualidade” – Alecsandra de Cássia Neves Alves, feirante e presidente da Associação de Feirantes de Carandaí

“A Feira Segura foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Se a cidade fechar de novo, os produtores já estarão preparados para manter sua fonte de renda” – Breno Figueiredo, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Carandaí

A partir da esquerda: Breno Figueiredo, Virgínia Queiroz, o superintendente Christiano Nascif e Célio Manuelli

“A feira é um momento de encontro entre as pessoas. Essa foi uma ótima iniciativa. Precisávamos desse incentivo do SENAR” – Célio Manuelli, secretário de agricultura de Carandaí

“Foi uma ideia excelente. Estando dentro dos critérios, nossos feirantes conseguem vender melhor” – Virgínia Queiroz, vereadora em Carandaí

“Aprendemos muito nos cursos e está sendo muito bem aproveitado. Os clientes comentaram que gostaram. A gente vai continuar com essa segurança toda, porque é bom para nós e para nossos clientes” – Gabriela Sales, Fabiana Sales e Anderson Sales, filha, mãe e pai. Vendem legumes e verduras na feira há mais de 10 anos

“Realmente está bem seguro. Estamos oferecendo álcool em gel e quem manuseia o dinheiro não toca nos produtos. Gostei muito dos treinamentos, tinha muita informação que eu não sabia e vou colocar em prática” – Nerci Tavares e Milton do Nascimento, marido e mulher, feirantes há oito anos. Vendem quitandas e manteiga que eles mesmo produzem

Os feirantes Milton e Nerci e a cliente Maria das Graças

“Gostei bastante. Eu só saio quando eu preciso mesmo e, com mais segurança, todos se protegem mais” – Maria das Graças Vicentino Costa, aposentada, frequenta a feira toda semana em busca de hortaliças, biscoitos e novidades

“Os feirantes já tomavam cuidados, mas com certeza isso dá mais segurança. Acho que os mercados também deveriam adotar essas medidas” – Gabriela Pereira, vai à feira com o filho Pedro toda semana e gostou dos produtos estarem todos embalados

Gabriela, Isabella e o pequeno Pedro

Evento tradicional

A tradição de 37 anos não impediu que a feira ficasse suspensa por seis meses por causa da pandemia, o que impactou muito na renda dos produtores rurais. O forte do município de Carandaí é o agronegócio, principalmente a agricultura familiar. Os principais produtos são as verduras e legumes.