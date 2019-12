Duas pessoas são autuadas em flagrante por receptação de produto furtado

Assessoria/PJC-MT

Equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá (Derf) prenderam em flagrante nesta quinta-feira (05.12) um dos autores de um furto ocorrido em uma loja do bairro Santa Helena, na Capital.

Na quarta-feira (04.12), a Polícia Civil recebeu o registro da ocorrência de furto em uma loja ocorrido durante a madrugada, na Rua Tenente Eulálio Guerra. De acordo com a vítima, foram levados do local peças de roupas avaliadas em R$ 40 mil e um aparelho celular. A porta dos fundos da loja também foi danificada.

A Polícia analisou imagens de câmeras da loja e conseguiu identificar um dos autores do furto, que foi preso no bairro Parque Cuiabá. No carro do suspeito foram eocntradas duas das peças furtadas da loja.

O rapaz foi autuado pelo crime de furto qualificado pelo delegado Gustavo Colognesi Belão e encaminhado para adiência de custódia no Fórum de Cuiabá.

As investigações continuam para a identificação dos demais autores do furto.