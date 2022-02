Dupla é presa por aplicar golpes usando anúncios falsos de vendas na internet

Policiais militares do Batalhão de Trânsito prenderam dois homens por conduzir veículo sob influência de álcool e drogas, nesta terça-feira (22.02), em Poxoréu, durante uma barreira policial na MT-130. Na checagem ao veículo, foram encontradas cinco porções de maconha e a quantia de R$ 18 mil.

O motorista confessou ter feito uso de entorpecente e que a quantia em dinheiro seria para aquisição de uma motocicleta Hornet, que ele compraria no município de Primavera do Leste. Além disso, o recurso seria oriundo da venda de outra moto, uma Falcon. Mas nenhuma documentação sobre a transação financeira ou a origem do dinheiro foi apresentada à equipe policial.

Ainda no veículo, a PM encontrou uma lista com cerca de 20 números de telefone de estados diferentes, entre eles, Minas Gerais e São Paulo. Ao ligar para um dos números, uma senhora relatou ter feito um anúncio em um site de vendas da internet de um automóvel Gol, na segunda-feira (21), cuja negociação teria sido R$ 25 mil (via Pix).

Os policiais identificaram que a dupla já havia clonado o mesmo anúncio de venda para aplicar golpes de estelionato. Ao ligar para o telefone “do negociador”, fornecido pelas vítimas, os PMs flagraram que a ligação estava tocando no bolso de um dos suspeitos, confirmando a ação criminosa. Diante das informações, os dois homens foram encaminhados para a Delegacia do município.

