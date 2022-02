Dutrinha é reaberto para jogos oficiais com vitória do Cuiabá e show das torcidas nas arquibancadas

O Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, abriu oficialmente na tarde deste sábado (05) seus portões para uma partida de futebol, após passar por um completo processo de requalificação. Como parte da programação de reinauguração, Clube Esportivo Operário Várzea-grandense e Cuiabá Esporte Clube se enfrentaram pela 5ª rodada do Campeonato Mato-grossense 2022.

No campo, jogadores do Chicote da Fronteira e do Dourado protagonizaram uma grande disputa. Nas arquibancadas, mais de mil torcedores cantaram, vibraram e fizeram um verdadeiro show, como nos velhos tempos dos 70 anos de história do estádio. A presença do público respeitou o limite de 30% da capacidade máxima do ambiente, conforme determinado pelo Decreto 8.946.

A atacante André Luis foi o predestinado a marcar, nos acréscimos da partida, o primeiro gol da reabertura do Estádio Eurico Gaspar Dutra, garantindo a vitória, por 1 a 0 para o time da Capital. A programação de reinauguração segue neste domingo (06), com uma partida de futebol infantil, uma de futebol feminino e a disputa entre Mixto e Dom Bosco, a partir das 8h.

Representando o prefeito Emanuel Pinheiro, o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, foi o responsável por dar o simbólico pontapé inicial da partida. “Estamos diante de um momento histórico para Cuiabá, para a gestão Emanuel Pinheiro, e também para nossa secretaria, que foi uma das responsáveis por esse processo que culminou na reabertura do estádio”, disse.

O prefeito Emanuel Pinheiro assistiu a partida das arquibancadas e destacou a emoção de acompanhar de perto o retorno de um dos principais palcos do futebol mato-grossense. Segundo ele, o jogo emocionante, apesar de ainda ser o primeiro, serviu para relembrar os feitos do passado e, ao mesmo tempo, projetar todas as glórias que ainda serão vividas no Dutra.

“O Dutrinha é paixão, assim como o Operário e o Cuiabá. A população estava ansiosa para tê-lo de volta. É um estádio que expressa a alegria e o espírito vencedor do povo cuiabano. Esse jogo devolveu o Dutrinha para o futebol de Mato Grosso, devolveu a festa popular que acostumamos a ver. Estou muito feliz de ser o prefeito dos 70 anos do Dutrinha e que cumpriu com a missão de devolvê-lo ao seu legitimo dono, que é o torcedor”, comentou Emanuel.

Vander Bezerra, membro da Torcida Organizada Raça Cuiabana, exaltou o retorno do Cuiabá ao Dutrinha. “É muito satisfatório participar deste momento, pois foi nesse estádio que a Raça nasceu. Hoje voltamos para nossa casa. O prefeito Emanuel Pinheiro fez um ótimo trabalho no Dutrinha e trouxe de volta o futebol mato-grossense para sua raiz”, enfatizou.

A torcida operariana também marcou presença e ajudou a abrilhantar o espetáculo. “O Dutrinha faz parte da minha vida desde os meus 8 anos de idade. Então, para mim, é extremamente gratificante ver hoje o estádio sendo reaberto. Querendo ou não, é o palco do futebol mato-grossense e também consideramos nossa casa”, contou o representante da Força Jovem Operário, Yasser Baract.

Apesar da derrota, o técnico do Operário, Bruno Saymon, elogiou a festa feita pela torcida e a estrutura ofertada aos jogadores. “É um estádio histórico e que mais uma vez contou com uma grande festa de toda torcida. Foi uma honra poder participar disso. O estádio está muito bonito. A reforma feita foi grandiosa e quem ganha com isso é a cidade”, pontuou.

Também marcaram presença no evento o deputado estadual Eduardo Botelho, o presidente da Câmara de Cuiabá, Juca do Guaraná, e os vereadores Mário Nadaf, Adevair Cabral e Dr. Luiz Fernando Amorim.