“É a oportunidade de realizar meu sonho”, declara noiva beneficiada pela ação

O Casamento Abençoado que será realizado neste domingo (10.10) pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc) é uma ação coordenada pela primeira-dama, Virginia Mendes, por meio da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (UNAF). O objetivo é fortalecer a união familiar, além de dar segurança jurídica por meio da regularização civil matrimonial para aproximadamente 1.150 casais.

Gislaine Chaves Pastor e Luiz Augusto da Silva, um dos casais beneficiados pela ação, se conheceram em um supermercado onde trabalhavam quando tinham 17 e 25 anos respectivamente, no município de Cáceres (a 219 km de Cuiabá).

“Com um mês de namoro ficamos noivos, mas não conseguimos casar no civil, pois como eu morava com meus pais e o meu pai não aceitava o namoro. Um dia ele mandou eu escolher, continuar em casa e terminar o noivado ou continuar com o Luiz e sair de casa. Eu saí e fui morar com minha sogra por um mês e depois fomos morar sozinhos. Após dois anos tivemos a Luana, hoje com 15 anos e é razão da minha vida”, conta.

A noiva confidencia que ambos sempre tiveram o desejo de regularizar a relação nos meios legais, mas que nunca foi possível, porém, a oportunidade chegou com o Casamento Abençoado.

“Quando o meu marido viu na televisão a propaganda do casamento tivemos a certeza que dessa vez conseguiríamos oficializar nossa união. A equipe da Setasc foi muito atenciosa comigo e não me deixou desistir, quando passamos por um susto com os documentos do cartório na cidade do Luiz, mas no fim deu tudo certo”, revela Gislaine.

Para ela, esta ação é um marco na em sua vida e de todos os casais que irão oficializar as suas uniões e deixa um recado.

“Corram atrás e acreditem que essa ação é de verdade para quem deseja oficializar sua união e por algum motivo não tem condições de fazer com recursos próprios. Aproveitem essas ações porque se eu consegui e vocês também conseguem, já que depois de dezoito anos irei realizar o meu sonho”, conclui.

Nathalia Marques da Silva, de 18 anos, e Isaac Matheus Campos da Silva, com 21 anos, se conheceram pelas redes sociais e estão em um relacionamento há dois anos. “Começamos com um simples “Oi” e não paramos mais de conversar. Chegamos a trocar os números de telefone e ficamos conversando durante um ano por ligações e mensagens”, contou.

Apesar de passarem por alguns percalços como qualquer outro casal, Nathalia revela que o ponto crucial para dar certo foi terem a conversa como base no relacionamento.

“A partir desse momento até hoje, se tem algo que incomode o outro ou qualquer outra coisa resolvemos conversando, com isso a nossa conexão ficou ainda maior. Sempre falamos sobre casamento é um momento que nos tornaremos um só corpo de nos comprometermos um com o outro até o final de nossas vidas na base da cumplicidade, fidelidade, sinceridade, respeito e muito amor. Estamos muito ansiosos para o momento de dizer o tão esperado “sim”, ressaltou a noiva.