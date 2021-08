É amanhã! Futuros líderes se reúnem para o terceiro encontro do CNA Jovem

Fernanda Nonato em registro do primeiro encontro, em maio

Brasília (13/08/2021) – Está tudo pronto para o terceiro encontro da etapa nacional do CNA Jovem, que acontece sábado (14) e domingo (15). O evento virtual, transmitido a partir da sede do Sistema CNA/Senar, em Brasília, terá a participação remota de 76 jovens finalistas de todas as regiões brasileiras.

O CNA Jovem é um programa de desenvolvimento de novas lideranças do Sistema CNA/Senar para estimular esse público a desenvolver habilidades e competências empreendedoras. As melhores iniciativas são reconhecidas.

Com o tema “Colocando as soluções à prova”, os participantes terão a oportunidade de apresentar o andamento das iniciativas e refinar as propostas inovadoras que estão desenvolvendo a partir de setes desafios prioritários para o agro brasileiro.

A programação, que marca um ano do início das atividades dessa edição, está repleta de atividades que vão desde a retrospectiva da trajetória, oficina socioemocional, interação dos jovens com lideranças e personalidades do setor até atividades lúdicas.

Pela primeira vez, esta edição está sendo realizada virtualmente devido à pandemia. “Desde o início da jornada, em agosto de 2020, já são mais de 200 horas de trabalho. Ao longo desse tempo, percebemos o engajamento, comprometimento e a evolução dos jovens nos mais diversos aspectos”, destaca a coordenadora nacional do CNA Jovem, Fernanda Jackeline Nonato.

Liderança empreendedora – O jovem que passa pelo CNA Jovem tem oportunidade de participar de atividades e de discussões de grande relevância. Desde a primeira edição, em 2014, mais de 4.900 jovens já participaram de alguma etapa do programa.

Foto: Wenderson Araujo

