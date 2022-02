“É o nosso maior patrimônio esportivo”, diz presidente da Câmara durante entrega do Estádio Gaspar Dutra

Uma força-tarefa realizada pela Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, por meio da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, atendeu na noite desta segunda-feira (31), cerca de 40 (quarenta) profissionais do sexo que atuam nas proximidades de um posto de combustíveis instalado no bairro Jardim Industriário, em Cuiabá. Na ocasião, receberam diversos serviços ofertados pela Prefeitura de Cuiabá em diferentes áreas de atuação. Essa é mais uma das ações já executadas pela Secretaria desde 2020 com as mulheres trans e travestis que trabalham na região.

A iniciativa teve como objetivo celebrar e também chamar a atenção da sociedade quanto ao Dia da Visibilidade Trans comemorado no dia 29 de janeiro, além de despertar para uma situação que carece de muita atenção, já que a expectativa de vida desse grupo social é de 35 (trinta e cinco anos) de vida, contrapondo com uma sociedade que tem a expectativa de 70 (setenta anos) podendo subir para 75 (setenta e cinco anos). A secretária adjunta lembra que a atividade já faz parte do planejamento de ações realizado desde 2020.

“Realizar essa açao demonstra a preocupação e a atenção da gestão Emanuel Pinheiro quanto ao atendimento desse público tão vulnerável, que mesmo com o passar dos anos, o preconceito permanece. Por isso que sempre realizamos ações dessa natureza para que os serviços ofertados pela rede pública de saúde cheguem até elas. Isso é uma gestão humanizada”, disse a secretária- adjunta de Direitos Humanos, Christiany Fonseca.

Dentre os atendimentos ofertados, aconteceu a vacinação feita pela equipe do Consultório de Rua ligada à Secretaria Municipal de Saúde, sendo aplicada a dose de reforço contra a covid-19. A equipe esteve presente também na aplicação da primeira e segunda doses. Além da vacina, foram realizados atendimentos preliminares para os devidos encaminhamentos às unidades de saúde.

Além disso, a equipe da Assistência Social já realizou o cadastramento social para que as mulheres trans e travestis, em caso de necessidade, sejam assistidas com benefícios eventuais, como cestas básicas mensais, bem como as mesmas receberam cestas básicas já no próprio local. “Considerando a retomada do aumento de casos registrados do coronavírus resolvemos trazer a equipe da Assistência Social para que essas pessoas tão marginalizadas pela sociedade tenham qualidade de vida e dignidade, uma vez que, com o advento da Covid-19, os serviços ofertados por elas diminuem, e consequente à renda salarial também”, pontuou Christiany.

Uma novidade foi apresentada pela Educação, por meio de uma parceria com uma instituição pública de ensino, a Escola Estadual Cesário Neto, as pessoas interessadas em retomar os estudos terão a oportunidade de participar da atividade escolar, em horários flexíveis através do Ensino de Jovens e Adultos (EJA). “Essa é mais uma oportunidade para que esse grupo social tenha acesso ao ensino, principalmente para aquelas que almejam ingressar em outra atividade.”, acrescentou a secretária.

Como encerramento da ação, foi realizada uma confraternização para lembrar o Dia da Visibilidade Trans.“Essas mulheres lutam pelo direito de existir todos os dias, essas mulheres resistem todos os dias. O mês de janeiro traz a discussão quantos aos direitos desse grupo social tão vulnerável e que carece da atenção do poder público e da sociedade como um todo. Infelizmente, os nossos registros apontam para um cenário no qual muitas mulheres trans são violentadas e assassinadas em nosso país. Essa realidade precisa ser transformada! Precisamos combater a transfobia! Afinal, eu não preciso ser LGBTQIA+ para ser contra a LGBTQIAfobia. Todos nós precismos fazer a nossa parte. O respeito a todos e todas é uma marca da Gestão do Prefeito Emanuel Pinheiro, que inclusive, vem empoderando esse grupo social dentro do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Cuiabá, finalizou.