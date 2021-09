EBC tem programação especial para o 7 de Setembro

Um dos feriados cívicos mais importantes do país, a independência do Brasil completa 199 anos nesta terça-feira (7). Como já é tradição, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) faz a cobertura da data destacando sua importância e consequências na história do país.

A cobertura começa às 7h30, com o Repórter Nacional, da Rádio Nacional – exibido também na TV Brasil, no aplicativo Rádios EBC e no YouTube.

Na sequência, às 8h, a TV Brasil exibe o especial sobre o 7 de setembro. Nele, os apresentadores Renata Corsini e Paulo Leite entrevistam o historiador e presidente da Biblioteca Nacional, Rafael Nogueira. Ele vai comentar os detalhes desse fato histórico e compartilhar curiosidades sobre a data.

A partir de 9h, os telespectadores e internautas acompanham ao vivo a cerimônia de hasteamento da Bandeira Nacional, no Palácio da Alvorada, com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. Na sequência, tem a tradicional apresentação da Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira (FAB), com câmeras exclusivas instaladas nas aeronaves. A transmissão se encerra às 11h.

A Agência Brasil também faz a cobertura do feriado além de recordar, em uma linha do tempo com fotos, as comemorações da Independência do Brasil ao longo dos anos.

Quem estiver no trânsito pode acompanhar a transmissão do evento por meio das rádios da EBC. A Rádio Nacional da Amazônia, a Nacional Alto Solimões e a Nacional do Rio de Janeiro entram em rede com a Rádio Nacional de Brasília e retransmitem trechos da cobertura da TV Brasil. Já a Rádio MEC veicula para Rio de Janeiro e Brasília, uma seleção de obras de orquestras e compositores nacionais, como Heitor Villa Lobos, que homenageiam o país.

As redes sociais acompanham toda a programação em tempo real. E o público pode participar usando a hashtag #TVBrasilno7 no Twitter, Facebook e Youtube da @TVBrasil, e @tvbrasilgov, além dos perfis @agenciabrasil e @RadioNacionalBR.

A Rede Nacional de Rádio transmitirá todo o conteúdo especial do 7 de setembro das Rádios EBC, via satélite, para milhares de emissoras de todo o país. Pelo site, as emissoras e o público em geral também podem acompanhar a programação em tempo real, além de baixar boletins e programas sobre a Independência do Brasil.