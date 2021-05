Edição 2021 do Programa Agrinho foca a saúde como prioridade

Desde o ano passado, o Programa Agrinho vem passando por transformações no seu modelo. A pandemia do novo coronavírus exigiu mudanças na estrutura e no desenvolvimento do programa do SENAR-PR, considerando a necessidade de isolamento social e o fechamento das escolas em todo o Estado. Com isso, o Agrinho precisou se reinventar.

ATENÇÃO! Confira todos os detalhes das categorias do Concurso desse ano no final desta matéria.

Em 2020, diante do cancelamento da edição em seu formato tradicional, o Sistema FAEP/SENAR-PR lançou as campanhas “Todos Contra a Dengue” e “Agro pela Água”, realizadas no modelo remoto e com uso de materiais e recursos online. Neste ano, a família Agrinho traz outras novidades. Em decorrência da continuidade da pandemia, o Sistema FAEP/SENAR-PR amplia o envolvimento de professores e alunos do Paraná, principalmente por meio do Ensino a Distância (EaD), com o tema “Do campo à cidade: saúde é prioridade”.

“O Agrinho é uma iniciativa extremamente importante para a educação do Paraná, estando presente no dia a dia de milhares de alunos, professores, escolas e municípios há 26 anos. Por isso, pensamos em alternativas para que, mesmo sem as aulas presenciais, o programa seja continuado, com grande adesão”, destaca Ágide Meneguette, presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR.

“Diante da instabilidade em que nos encontramos por causa da pandemia, adaptamos o Programa Agrinho para um formato remoto em 2020 e vamos fazer a mesma coisa este ano. Desta maneira, professores e alunos podem contar com os materiais, formações e o concurso como contribuição para o desenvolvimento dos trabalhos”, complementa Débora Grimm, superintendente do SENAR-PR.

Materiais e formação

Os novos materiais didáticos, que seriam distribuídos em 2020, serão entregues para os alunos e professores neste ano, além de disponibilizados no site www.sistemafaep.org.br. As secretarias municipais e escolas particulares que desejem participar da edição 2021 do programa têm até o dia 10 maio para concluírem a adesão online e fazerem a solicitação. A previsão é que todos os materiais didáticos sejam entregues entre maio e junho.

A qualificação e especialização dos docentes continua sendo um ponto de atenção do Programa Agrinho. Por isso, serão retomados os seminários com a participação de autores dos livros didáticos, fomentando o debate entre professores, diretores das escolas e pedagogos. Os seminários vão acontecer, de forma online, nos dias 22, 23 e 24 de junho.

A oferta pelo SENAR-PR de cursos EaD também continua como parte fundamental desta formação. São 17 títulos disponíveis sobre metodologias ativas, sendo seis novas capacitações e 11 que passaram por atualização, além de um curso sobre Combate à Dengue, decorrente da campanha de 2020.

“A preocupação para com que o professor trabalhe de forma diferente com o aluno continua, ainda mais focado no EaD. O foco do Sistema FAEP/SENAR-PR é orientar o professor sobre como utilizar os materiais do Agrinho a seu favor neste momento”, afirma Josimeri Grein, técnica do Departamento Técnico (Detec) do Sistema FAEP/SENAR-PR.

Concurso

Assim como o programa, o concurso da edição 2021 do Agrinho também traz novidades no regulamento. Neste ano, serão ofertadas novas categorias exclusivas para os alunos das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) e para o Ensino Médio.

A classificação será estadual, com premiação até o terceiro lugar, e escolas da rede pública concorrem junto “Do campo à cidade: saúde é prioridade” Esse é o tema da edição 2021 do Programa Agrinho com a rede particular de ensino em todas as categorias.

O concurso será realizado de forma online, assim como ocorreu em 2020. Os trabalhos serão enviados pelo professor por meio de upload no sistema do Agrinho, não havendo necessidade de envio de documentação pelos Correios. É permitido apenas um trabalho por ano escolar. O período para envio é de 1º de agosto até 15 de setembro.

Na categoria Experiência Pedagógica, o professor deve elaborar um projeto, utilizando os passos previstos na metodologia do programa, relatando ações desenvolvidas para trabalhar o tema escolhido. Na Escola Agrinho, categoria destinada também à escola, o responsável pelo programa deve apresentar um relatório informando todas as ações executadas na entidade de ensino.

Nas categorias Desenho e Redação, os professores e alunos premiados receberão notebook (1º lugar), tablet (2º lugar) e smartphone (3º lugar). Na Experiência Pedagógica, os prêmios serão um projetor multimídia e um notebook (1º lugar), um notebook e um fone com microfone (2º lugar) e um smartphone e um fone com microfone (3º lugar).

Já na categoria Escola Agrinho, serão distribuídos 15 computadores e um projetor multimídia para a entidade de ensino classificada em primeiro lugar, enquanto o responsável pelo relato será premiado com um notebook e um smartphone. A escola na segunda colocação receberá 12 computadores e um projetor multimídia, e o responsável, um notebook. Para a terceira classificada, serão 10 computadores e um projetor multimídia, e, para o responsável pelo relato, um smartphone.

Banca

A banca avaliadora do concurso também vai ocorrer de forma remota. Primeiro, os trabalhos passarão pela triagem para validação da documentação. Em seguida, serão encaminhados para uma banca composta por três especialistas, que serão responsáveis pela avaliação e pelo lançamento das notas, também em formato online.

O prazo para triagem dos trabalhos é de 15 a 30 de setembro e a banca de avaliação está prevista para acontecer em outubro.

O evento de premiação dos professores, alunos e escolas vencedores está programado para a primeira quinzena de novembro, ainda sem dia definido, mas no formato online.

Agrinho passa por transição para um novo modelo a partir de 2023

Os anos de 2021 e 2022 serão utilizados como uma espécie de laboratório para a transição do Programa Agrinho. Em virtude do surgimento de uma nova realidade de ensino em função da pandemia do coronavírus, com a inclusão de ferramentas digitais e avanço do EaD, o Sistema FAEP/ SENAR-PR decidiu estruturada uma fase de transição do programa. Assim, a partir de 2023, os alunos e professores do Paraná terão, na prática, uma nova proposta do Programa Agrinho.

“Diante da instabilidade em que nos encontramos por causa da pandemia, a decisão de colocar o Agrinho em fase de transição é fundamental para realinharmos os objetivos e a estrutura do programa. A proposta é desenvolver uma versão mais inovadora e presente dentro das escolas”, aponta Débora Grimm, superintendente do SENAR-PR.

Sistema Redação Paraná é novidade no concurso 2021

Por meio de parceria com o governo do Estado, a edição 2021 do concurso Agrinho vai utilizar o Sistema Redação Paraná, uma ferramenta de inteligência artificial lançada pela Secretaria da Educação e do Esporte (Seed) para auxiliar alunos e professores da rede estadual na correção de redações. O sistema é integrado ao Google Classroom, no qual o aluno pode acessar e inserir seus textos para correção automática, otimizando o processo e auxiliando na melhoria da produção textual.

Ao longo do ano, os alunos da rede estadual escrevem nove redações. Neste ano, uma delas terá o tema “Do campo à cidade: saúde é prioridade” para que os alunos possam inscrever no concurso.

Dessa forma, o concurso Agrinho 2021 vai incluir duas categorias específicas para este sistema: uma voltada aos alunos do Ensino Fundamental II e outra aos estudantes do Ensino Médio.

Os alunos que desejarem concorrer ao concurso devem enviar seus trabalhos pelo próprio Sistema Redação Paraná. Essas categorias são válidas apenas para a rede pública de ensino.