"Edital é prova de que esta gestão dá atenção especial aos municípios", afirma secretário

As inscrições para o edital de incentivo a ações culturais nos municípios de Mato Grosso, o Afluentes MT, que vai premiar com R$ 50 mil 18 iniciativas em todas as regiões do Estado, seguem abertas até o dia 13 de março. Ao todo, serão R$ 900 mil investidos em projetos culturais de vários seguimentos.

Artes Cênicas (teatro, dança e circo), Artes Visuais (pintura, desenho, gravura, escultura, fotografia, instalação, artesanato), Música, Literatura, Audiovisual e/ou Cinema. Essas são as linguagens sugeridas pelo edital, que vai contemplar projetos voltados às Culturas Populares e Tradicionais, Cultura LGBTQIA+, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Culturas Indígenas, Patrimônio Cultural e Bibliotecas, dentre outras.

“Serão premiados três projetos em cada uma das seis regiões de Mato Grosso. As prefeituras podem fazer seus projetos em qualquer linha de pensamento na área da cultura. Nossa motivação é valorizar esse trabalho prévio do Plano Municipal de Cultura, realizado pelas prefeituras, e incentivar as que ainda não se organizaram”, ressalta Paulo Traven, secretário adjunto de Cultura, Esporte e Lazer.

As inscrições devem ser realizadas via protocolo na Secel-MT, em Cuiabá, no horário comercial, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Ou ainda, via correios, de acordo com as orientações do EDITAL. Veja o endereço da Secel no serviço, ao final desta matéria.

“O edital Afluentes MT foi criado para incentivar os municípios a fazerem seu planejamento na área da cultura e criarem o CPF da Cultura (Conselho, Plano e Fundo Municipal de Cultura). Aqueles municípios que já se organizaram terão uma vantagem, sairão 30 prontos na frente dos concorrentes. E os municípios que ainda não se organizaram, claro, também poderão participar”, explica Traven.

Vale ressaltar que os projetos selecionados deverão ser executados, obrigatoriamente, pelo órgão gestor da cultura no município (Secretaria, Departamento, Coordenadoria Municipal de Cultura), que serão o responsáveis legais pela elaboração e execução dos projetos inscritos.

“Após o dia 13 de março, data limite para as inscrições, uma comissão avaliadora vai selecionar os projetos mais bem elaborados e, com os vencedores, o Governo do Estado fará um convenio direto com a prefeitura inscrita. Nesta gestão, estamos dando uma atenção especial aos municípios, esse edital é uma prova disso”, complementa Traven.

A propósito, o Plano Municipal de Cultura é um documento formal que representa a política de gestão cultural de uma cidade. Em resumo, um planejamento feito com base em consulta pública, com duração de dez anos.

“É fundamental para a cultura mato-grossense que os municípios tenham suas ações planejadas e a Secel é parceira. E assim teremos cada vez mais ações de incentivo, nesse sentido”, completa Traven.

Serviço

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) está localizada na avenida José Monteiro de Figueiredo (Lava Pés), 510, bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT, CEP: 78043-300. O horário de funcionamento do protocolo é das 8h às 12h – 14h às 18h. Para mais informações sobre o edital: (65) 3613-0233.