MT destina R$ 12 milhões para a produção cultural e eventos natalinos

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

O deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, juntamente com o deputado federal Neri Geller, visitaram os município de Alto Garças, na última sexta-feira (27). As autoridades foram recebidas pela vice-prefeita Angelita Amorim (Republicanos), representando o prefeito Claudinei Singolano (Republicanos), por vereadores, secretários municipais e lideranças políticas em cerimônia na câmara municipal.

O deputado Nininho confirmou as ações que serão concluídas a Alto Garças. “Até o final desta gestão municipal a cidade será 100% pavimentada; será implantada 100% de iluminação de led, a saúde será muito mais estruturada, além da urbanização e do revestimento do pavimento e sinalização, deixando essa cidade ainda mais segura, limpa e bonita para a população. Ainda, vamos articular a construção de uma grande área de lazer, porque a população precisa de um local de entretenimento de qualidade”, ratificou Nininho.

Nininho também adiantou que vai articular para resolver a situação do abastecimento de água, com o apoio do deputado federal Neri Geller e do senador Carlos Fávaro. “O senador está colocando uma emenda para essa questão do abastecimento de água. Nós temos muito a fazer por esse município. Temos as pontes de concreto que estamos fazendo gestão; os bueiros eliminando as pontes de madeira, por meio programa do governo do estado ‘Mais Pontes’; vamos concluir a MT-110 ligando Alto Garças a Guiratinga; Tesouro à BR-070; temos a ligação da BR-364 na Serra da Petrovina, na BR-163, passando por Itiquira. Todas essas obras com a finalidade de trazer mais qualidade de vida e melhorar a opção de logística”, destacou Nininho.

Sobre a qualificação profissional, o parlamentar ressaltou que é uma das metas do governador Mauro Mendes. “Vamos investir mais em qualificação profissional, haja vista o mercado de emprego aberto que nós temos com a tecnologia. Precisamos qualificar profissionais com chances de ingressar mais rápido no mercado de trabalho”, pontuou o parlamentar que garantiu o total apoio do governador.