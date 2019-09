Edmilson Maciel e Divino Arbués apresentam Terra Brasilis no Parque das Águas

A 4ª edição da Confraternização Esportiva e Cultural dos Servidores da Educação (CECSE 2019) entra na segunda semana de jogos com as competições de voleibol misto, fase classificatória, nesta quinta-feira (26), a partir das 19 horas, no Ginásio do Complexo Esportivo Dom Aquino. Esta semana as competições envolveram as modalidades futsal masculino e feminino, e queimada.

Esta noite, disputam uma vaga na fase classificatória, o time do CMEI Aliane Fatima que disputará com a equipe da EMEB Irmã Maria Betty. O segundo jogo da noite será entre EMEBEC Penha de França e EMEB Senhorinha Alves. Logo depois, entram em campo, os times da EMEB José Luís Borges que jogará contra a EMEB Francisca Martins.

As competições de tênis de mesa foram realizadas na ultima terça-feira (24), no Ginásio do Complexo Dom Aquino. No masculino venceu o prefessor Leonan Fonseca, da EMEB Senhorinha Alves. O segundo lugar ficou com o Stevam Luis, representante da sme e em terceiro Brandon Moraes da EMEB Tereza Lobo e em quarto lugar Dormedino Neto, EMEB Octacilio da Cruz.

No feminino, a vencedora foi em primeiro Lugar, Marcela Guimarães (SME), o segundo lugar ficou com Ohana Medeiros (EMEB Ana Tereza Arcos Krauze), o terceiro lugar ficou com Grasiele de Arruda (EMEB Ana Tereza Arcos Krauze) e o quarto lugar com Maria José Falco (SME). A premiação dos vencedores será no dia 7 de novembro, no encerramento da confraternização.

Confraternização

Este ano 1.466 servidores de 44 unidades educacionais, secretaria e outros setores da Educação estão participando do evento.

Durante 50 dias, eles disputam as competições de natação, futsal, vôlei, tênis de mesa, bozó, atletismo, queimada e peteca. Também faz parte da programação do CECSE, um Festival de Dança que acontece no dia 08 de outubro, no Hotel Fazenda Mato Grosso.

O CECSE é o maior evento esportivo e cultural envolvendo servidores públicos municipais.