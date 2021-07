Edna propõe rediscutir projeto de transferência de renda

O prefeito Emanuel Pinheiro vistoriou na manhã desta sexta-feira (2), as obras do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), do bairro Jardim Aroeira. A nova unidade, a primeira do tipo 1 da rede pública municipal de Educação de Cuiabá, tem previsão de entrega para o segundo semestre. Será o maior CMEI da capital, com área construída de 1.311,97 m, e capacidade para atender até 396 crianças/estudantes, na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses.

Acompanhado da secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, do coordenador técnico de Infraestrutura, Ivan Salles Garcia, da equipe de arquitetos e engenheiros do setor, e da empresa construtora, o prefeito Emanuel Pinheiro percorreu todas as instalações da futura unidade.

Uma das inovações da obra é o sistema de drenagem. Devido ao grande desnível natural do terreno, foi construído muro de arrimo e sistema de drenagem executado com tubulação corrugada, manta geotextil (bidim) e pedra britada. A unidade terá 10 salas de aula para Creche e Pré-Escola uma sala Multiuso, Lactário, Fraldários, Solários, Jardim / Horta, e Playground.

O Projeto Padrão Tipo 1, desenvolvido Ministério da Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação faz parte do Programa PROINFÂNCIA – Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil e do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que visam aprimorar a infraestrutura escolar, referente a Educação Infantil, tanto na construção das escolas, como na implantação de equipamentos e mobiliários adequados, melhorando assim a qualidade da educação.

O CMEI do bairro Jardim das Aroeiras será o primeiro da rede nesse modelo a ser entregue a população.

Hoje, a rede pública municipal de Ensino conta com 22 Centros Municipais de Educação Infantil (CME), sendo 20 deles do Tipo B (com capacidade para 224 estudantes) e 2 do Tipo C (com capacidade para 120 estudantes).

Após a vistoria o prefeito falou sobre a importância da obra para a região e o compromisso assumido por sua gestão, de ampliar a oferta de vagas na Educação Infantil. “Superamos as metas definidas para o primeiro mandato e agora queremos nos superar, porque as nossas crianças merecem. Cuiabá precisa e continua avançando, para ser esse case de sucesso na Educação. Essa obra, pela sua magnitude, representa um marco na nossa gestão. Diferentemente dos demais CMEI da rede, este terá um maior em número de vagas, ampliando o atendimento as crianças da região, com qualidade, cuidado e zelo. É um avanço em qualidade na Educação Infantil”, destacou o prefeito Emanuel Pinheiro.