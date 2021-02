Edna Sampaio apresenta oito indicações e três requerimentos

Câmara Municipal de Cuiabá

Na sessão desta quinta-feira (11), a vereadora Edna Sampaio apresentou oito indicações para melhorias na infraestrutura urbana da capital e três requerimentos de informações sobre ações do executivo.





Um dos requerimentos foi à Secretaria Municipal de Educação, solicitando informações sobre as condições das escolas municipais para retomada das aulas em regime híbrido a partir de abril, conforme informou a prefeitura.





Segundo 5º Informe Epidemiológico de 2021 sobre a Covid-19, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 14 de março de 2020 a 06 de fevereiro de 2021, houve crescimento de 75% na taxa de ocupação de UTI pediátrica e 78% na UTI adulto.





“Embora as crianças tenham menor quantidade de óbitos não é irrelevante o que a gente está vivendo. A política pública precisa andar de braço dado com a ciência e é importante que esta Casa observe os indicadores para qualquer posição política que venha a tomar em relação à vida do povo cuiabano”.





Outros temas - Uma das indicações feitas pela vereadora foi para o aumento da frota de veículos do transporte público que circulam nos finais de semana e feriados, quando a espera pelos ônibus chega a dobrar em relação aos demais dias da semana.





Edna registrou requerimento de informações à Secretaria Municipal de Educação sobre o concurso público realizado sob o edital de nº002/PMC/SME/2019, cujos candidatos aprovados até o momento não foram nomeados.





Ela apresentou também indicação para a realização de uma audiência pública no dia 21 de março, instituído pela Organização das Nações como o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial.





E também apresentou indicações para a pavimentação asfáltica na Avenida Mário Palma, no bairro Jardim Mariana, que possui grande fluxo de veículos e dá acesso ao Hospital Municipal de Cuiabá.





Outras indicações da vereadora foram para a reforma da praça central da segunda etapa do bairro Jardim Santa Amália, a revitalização do centro comunitário do bairro Jardim Ubirajara e a limpeza na rua Odary Delces Furtado, do loteamento Salim Felício.

Neusa Baptista Pinto / Assessoria de Comunicação da Vereadora Edna Sampaio