EDP anuncia rede de recarga ultrarrápida de veículos elétricos

A EDP, empresa privada que atua no setor de geração, distribuição, transmissão, comercialização e serviços de energia, anunciou hoje (22) a instalação de 30 novas estações de recarga de veículos elétricos no estado de São Paulo. Com investimento de R$ 32,9 milhões, o empreendimento conectará 64 pontos de carregamento entre São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba e Florianópolis, formando um corredor de abastecimento de automóveis elétricos com mais de 2.500 quilômetros de extensão.

Segundo a EDP, o objetivo é incentivar a transição energética do Brasil e promover soluções de mobilidade baseadas em fontes não poluentes. O projeto foi aprovado na chamada pública da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para o tema Mobilidade Elétrica Eficiente e é o primeiro e maior projeto da América do Sul de instalação de carregadores ultrarrápidos (150kw e 350kw). A implementação da rede será iniciada ainda neste ano, e as primeiras inaugurações estão programadas para 2020, com a conclusão em três anos.

Os postos de carregamento ultrarrápido são capazes de reabastecer 80% da bateria de um carro entre 25 e 30 minutos. Serão 29 postos de 150kW e um posto de 350 kW, e mais 30 equipamentos de 22kW (AC). Assim, cada ponto de recarga terá uma estação ultrarrápida e uma semirrápida. As empresas ABB, Electric Mobility Brasil e Siemens serão as fornecedoras de soluções de recarga.

As estações estarão posicionadas a uma distância máxima de 150 quilômetros, garantindo total autonomia aos motoristas de veículos elétricos. AS novas estações de recarga serão instaladas nas rodovias Tamoios, Imigrantes, Carvalho Pinto, Governador Mário Covas (conexão com o litoral paulista e o Espírito Santo), Dom Pedro, Washington Luís e Régis Bittencourt (conexão com corredores do Paraná e de Santa Catarina).

“A EDP acredita que a oferta de infraestrutura adequada e de soluções inovadoras é fundamental para a expansão sustentável da mobilidade elétrica no Brasil. Com a criação desta nova rede de eletropostos cobrindo todo o estado de São Paulo e conectando os principais corredores elétricos do país, a EDP se posiciona mais uma vez de forma pioneira para liderar a transição para uma economia de baixo carbono”, disse o presidente da EDP no Brasil, Miguel Setas.

No último ano, a EDP inaugurou um corredor de abastecimento de veículos elétricos entre São Paulo e Rio de Janeiro, abrangendo 430 quilômetros da Rodovia Presidente Dutra. “A rede de estações de recarga tornou possível fazer uma viagem completa de veículo elétrico entre as duas capitais mais populosas do país”, diz a EDP. Recentemente foi iniciada a instalação da maior rede de recarga de veículos elétricos do Espírito Santo, com sete pontos de recarga no estado.

As marcas Audi, Porsche e Volkswagen serão parceiras da EDP, realizando os testes com seus veículos para a homologação da infraestrutura. As empresas ABB, Electric Mobility Brasil e Siemens fornecerão as soluções em carregamento.