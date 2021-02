Eduardo Magalhães alinha estratégias de desenvolvimento da agricultura familiar com a Empaer e SMATED

Da assessoria

A pauta da agenda do vereador por Cuiabá, Eduardo Magalhães (Republicanos), desta segunda-feira (01) foi conhecer quais os projetos a Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) e a Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED) possuem em prol do desenvolvimento da agricultura familiar, na capital.

A primeira reunião realizada na Câmara de Cuiabá, o vereador conversou com a equipe da Empaer, o coordenador regional da baixada cuiabana – Vico Capistrano de Alencar apresentou os serviços desenvolvidos e também alguns gargalos, que precisam ser resolvidos para o desenvolvimento econômico da agricultura familiar.

“A Empaer auxilia in loco os agricultores, também auxiliamos com o desenvolvimento de novas opções de cultivo nas pequenas propriedades. Na capital, a principal fonte de renda das famílias, é a pecuária, em seguida temos o hortifruti. Mas ainda é preciso mapear todas as propriedades rurais que existem, o que elas podem fornecer e para quem vender”, afirma.

Na SMATED, o secretário da pasta, Francisco Vuolo reforçou que já existe um planejamento para atender as comunidades da zona rural

“Estamos trabalhando em quatro pilares, hortifruti, pecuária, piscicultura e granja. Nosso interesse é estruturar essas propriedades com irrigação, e energia, além de capacitar os trabalhadores para que eles possam produzir o ano inteiro, desta forma é que conseguiremos firmar os contratos de venda, a princípio com o próprio município, para atender a demanda na alimentação das crianças que estudam nas creches filantrópicas, e em seguida para os mercados”, pontua Vuolo.

O vereador Eduardo Magalhães disse que é importante essa aproximação com a Empaer e SMATED para entender o que esses órgãos podem oferecer ao pequeno agricultor, e também alinhar com os projetos que temos para atender as comunidades da zona rural.

“Minha família é de agricultores, sei das necessidades e da importância desse setor para a economia. Essa vai ser uma das minhas principais bandeiras. Apresentei alguns projetos realizados em outros estados em prol da agricultura familiar, e a possibilidade de implantarmos em Cuiabá. Vamos acompanhar, e fazer a ponte entre todos os envolvidos para juntos alcançarmos o resultado almejado”, finaliza Magalhães.