Eduardo Magalhães assume a presidência da Comissão de Amparo a Criança, Adolescente, o Idoso e as Pessoas com Deficiência

O vereador Eduardo Magalhães (Republicanos) foi eleito presidente da Comissão de Amparo a Criança, Adolescente, o Idoso e as Pessoas com Deficiência, e membro-suplente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, durante reunião no Colégio de Líderes da Câmara Municipal de Cuiabá, nesta quarta-feira (03).

O parlamentar afirma que o objetivo é mapear os locais e quantas pessoas se encontram em situação de vulnerabilidade na Capital, e definir junto com os órgãos responsáveis, e até com a sociedade civil formas de prevenir e atenuar as ocorrências.

“A falta de prevenção ou o aprofundamento das situações de vulnerabilidade poderão originar situações de risco social decorrentes da exposição à violência, exploração, negligência, dentre outras violações de direitos emergentes ou já estabelecidas. A pobreza é um elemento de vulnerabilidade social que pode agravá-la e potencializar o risco”, pontua.

O republicano complementa que entre as principais medidas é promover ações por meio do serviço público, de forma que sejam determinantes para maior qualidade de vida e cidadania.

As reuniões deliberativas das comissões podem ser acompanhadas pelos canais das redes sociais, assim como as Sessões Ordinárias que, neste ano, serão realizadas somente às quintas-feiras, sempre a partir de 9h, de forma remota, em virtude da pandemia.



Comissão de Amparo a Criança, Adolescente, o Idoso e as Pessoas com Deficiência

Presidente: Eduardo Magalhães (Republicanos)

Membro: Michelly Alencar (DEM)

Membro: Diego Guimarães (Cidadania)

Membro-Suplente: Dr. Luiz Fernando (Republicanos)

Membro-Suplente: Rodrigo Arruda e Sá (Cidadania)

Membro-Suplente: Marcrean Santos (Progressistas)



Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Presidente: Mario Nadaf (PV)

Membro: Edna Sampaio (PT)

Membro: Michelly Alencar (DEM)

Membro-Suplente: Rodrigo Arruda e Sá (Cidadania)

Membro-Suplente: Eduardo Magalhães (Republicanos)