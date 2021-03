Educação avança no atendimento as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses e nos índices de desenvolvimento da Educação Básica

Os resultados do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) mostram que a Educação de Cuiabá vem avançando de forma significativa nas metas traçadas. Os números do PDI, programa realizado pela Prefeitura de Cuiabá em parceria com o Tribunal de Contas, apresentados na última sexta-feira (13) mostram que a curva de crescimento dos indicadores que medem o atendimento da demanda da Educação Infantil e ampliação da oferta gradativa de vagas em especial na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses tem se mantido assim como o aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), objetivos a serem alcançados pela Educação Municipal dentro do programa.

De acordo com os dados de 2019 para 2020, houve um crescimento no atendimento da demanda na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses. No ano passado a Educação superou a meta estabelecida pelo programa que era de passar dos 73,8% para 76% da demanda atendida, registrando 78,32%, em 2020, um aumento significativo.

Uma mudança importante aconteceu em 2019. Após estudos e análises dos dados relativos ao atendimento da Educação Infantil, estabeleceu-se uma nova metodologia para o cálculo desse atendimento, que retrata de maneira mais fiel a demanda real da rede pública municipal de Educação. Os resultados verificados a partir da nova metodologia mostram uma melhoria na cobertura do atendimento da Educação Infantil entre 2019 e 2020.

Em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para os anos iniciais desde 2007 vem sendo registrada uma evolução constante saindo de 4,1 naquele ano até alcançar em 2019 os 5,8. Nos anos finais também em crescimento, Cuiabá saiu dos 4,6 em 2017 para 5 em 2019, acima dos 4.9 planejados pelo programa.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado avaliou que os investimentos promovidos pela gestão Emanuel Pinheiro tem sido fundamentais para os avanços consistentes de Cuiabá nesse setor. A gestora cita entre outras ações a implantação a partir de 2017 do Matricula WEB, que humanizou o atendimento aos pais, e o Cadastro de Demanda de Matrículas um banco de dados confiável e importante para o levantamento da demanda por vaga na rede nessa faixa etária, assim como a implantação da Política Municipal de Educação – a Escola Cuiabana, que em 2020, no momento em que as atividades escolares presenciais foram suspensas, deu suporte as mudanças pedagógicas necessárias para que o ensino remoto com estratégias de educação a distância pudessem ser desenvolvidos no município.

“Programas como o de Alfabetização Cuiabana, de Melhoramento da Proficiência e de Inteligência Socioemocional, os kits de material estruturado e os kits de material escolar entregues aos alunos, além do fortalecimento das assessorias pedagógicas in loco e online, principalmente a partir do ano passado, em decorrência da pandemia; a priorização na formação dos profissionais, a realização da Prova Cuiabá e a entrega de novas unidades educacionais tem proporcionado mudanças significativas na rede pública municipal de Educação com reflexos positivos no processo ensino aprendizagem”, destacou Edilene Machado.

No segundo semestre do ano passado, mesmo com a pandemia provocada pelo coronavirus, o prefeito Emanuel Pinheiro entregou as obras de cinco unidades, duas delas do campo, as EMEBC Profª Hilda Caetano de Oliveira Leite (Distrito de Nossa Senhora da Guia) e a EMEBC Profª Benedita Xavier Rodrigues (Distrito de Sucuri), além das obras do novo Centro de Educação Infantil Cuiabano (CEIC) Rosangela Campos (Pedregal) e as obras de reforma geral das EMEB Profª. Gracildes Melo Dantas (Altos da Gloria) e Irmã Maria Betty de Souza Pires (Novo Mato Grosso), dando continuidade ao programa de modernização e melhoria na infraestrutura escolar.

Priorizando a Educação, este ano as 166 unidades educacionais da rede pública municipal de Cuiabá estão recebendo computadores e móveis de escritório, destinados especialmente aos professores, para que possam qualificar ainda mais suas atividades remotas.

Além disse pelo menos três novas unidades deverão ser entregues neste primeiro semestre, os CEIC Serginho (Parque Geórgia) e o Delmira (Pedregal), totalizando cinco unidades onde além de uma proposta pedagógica diferenciada, com foco na concepção da criança cidadã, amplia o numero de vagas na Educação Educação Infantil.