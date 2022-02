Educação de Várzea Grande preparada para atender 30 mil alunos na volta às aulas

O prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat e a secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira, anunciaram que o novo programa “Qualifica+VG”, tem por objetivo disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda, por meio da capacitação profissional. O programa reúne diversos projetos de cursos de qualificação profissional de importantes parceiros da Prefeitura Municipal, que inclusive desde o ano de 2021 já ofertaram e preencheram vagas de emprego de pessoas indicadas pela Administração Municipal após avaliação de currículo.

A marca foi criada para identificar os cursos dos parceiros da Secretaria de Assistência Social, com foco no público de vulnerabilidade e risco social, famílias inscritas no Programa Ser Família do Governo do Estado de Mato Grosso, que atende jovens, mulheres arrimo de família, mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência.

Kalil Baracat disse que Várzea Grande dá um passo importante no que tange a capacitação e geração de emprego e renda, e a inserção do “Qualifica + VG”, ampliará as possibilidades de se ter um número maior de pessoas sendo preparadas para o concorrido mercado de trabalho.

“Não basta apenas ofertar as vagas de trabalho, temos que qualificar a nossa mão de obra, por isso estamos criando esse programa que vai ampliar e melhorar a qualidade de vida de nossos moradores. Vamos preparar e mudar a vida de nossos munícipes. Um exemplo claro acontece aqui mesmo em Várzea Grande onde temos nos próximos anos R$ 515 milhões em obras e ações de interesse da cidade. Essas obras e ações geram emprego e renda, sendo que para preencher essas vagas é necessário que tenhamos profissionais capacitados, pois são poucas as cidades que conseguem investir recursos deste montante, gerando emprego e renda em todos os setores, por isso decidimos criar o Qualifica + VG”, frisou Kalil Baracat.

O prefeito fez questão ainda de lembrar que os resultados colhidos por sua gestão e mesmo os avanços obtidos nos últimos anos são decorrentes de todo planejamento e investimentos efetivados pela então prefeita Lucimar Sacre de Campos.

Coordenado pela secretaria de Assistência Social, o programa conta com a parceria do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Assistência Social; SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial); SENAI (Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial); CDL (Câmara de Diretores Lojistas); IFMT (Instituto Federal de Mato Grosso), SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial); SESI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial); com apoio do GAAT (Gabinete de Apoio às Ações Transformadoras) e também com a participação da União Várzea-grandense de Bairros – UNIVAB

O diretor geral do IFMT-VG, João Bosco Lima Beraldo, disse que Várzea Grande está de parabéns pelos serviços realizados. “O IFMT tem satisfação e alegria em ter o município como parceiro, em especial, neste curso de Microempreendedor Individual, com uma oferta de 500 vagas, para pessoas em situação de vulnerabilidade social, e beneficiárias de Programas Sociais. O curso está tendo grande procura e já é um sucesso. Para este semestre estão sendo ofertadas 250 vagas, e já temos 220 inscritos”, informou.

Beraldo também destacou o trabalho que vem sendo feito pelos CRAS, que tem resultado no número elevado de inscrições. “Várzea Grande possui quatro Centros de Referência em Assistência Social e tem municípios que possuem até dez unidades que não conseguiram alcançar um número de inscrições realizadas aqui na cidade. E esse resultado é fruto do trabalho conjunto do IFMT, de toda a equipe da Prefeitura Municipal e todos envolvidos nesta grande parceria” disse o diretor lembrando que os cursos serão realizados nos bairros, em Escolas das Redes Municipais e Estadual, num trabalho coletivo.

O presidente do CDL, David Pintor disse que ao longo do ano de 2021 esteve junto com a administração municipal discutindo vários projetos em prol da geração de emprego e renda e em todos os projetos, os atendimentos que foram feitos, principalmente pelos Centros de Referência em Assistência Social, nos bairros, foram feitos com dedicação.

“Mais de 2 mil vagas de empregos foram ofertados por empresas em Várzea Grande, e que foram de certa forma, preenchidas com trabalho que a Prefeitura Municipal fez, com apoio de toda equipe que compõem a Assistência Social. Hoje com o lançamento deste novo programa para mim é um marco, porque não é só dar emprego, mas ensinar também algumas funções. Esse projeto é muito importante e vamos participar sim desse grande movimento”, enalteceu o empresário, destacando que esse novo Programa dará dignidade a vida das pessoas.

Já a delegada da Delegacia Especializada na Defesa da Mulher, da Criança e do Idoso, Mariel Antonine Dias Viana, frisou que o Programa “Qualifica + VG” é diferenciado e tem tudo para ser um sucesso. “A evolução de uma pessoa só se dá com base na educação, que proporcionou uma mudança em minha vida e vai proporcionar mudanças na vida de todos aqueles que se dispuserem em aprender. Nem sempre uma faculdade está à disposição de todos, e tem mãe de família que não tem condição de fazer uma faculdade, mas tem condição de fazer um curso profissionalizante, se tiver disponível. Quero agradecer e elogiar essa ação do município, junto com todos os parceiros que integram essa Rede. O projeto vai qualificar também as vítimas de violência doméstica, e a gente sabe que uma grande dificuldade para mulher vencer a violência doméstica é a falta de trabalho, mas com essa filtragem será possível vencer esse ciclo de vida”.

A secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira destacou a importância de todas as parcerias realizadas, pois o foco principal é criar oportunidades para todos indistintamente. “Temos parceiros que se dedicam em transformar a vida das pessoas e essas parcerias têm possibilitado um leque de oportunidades com foco no social inclusivo, com mulheres, pessoas com deficiências, mulheres arrimo de famílias. A Secretaria de Assistência trabalha com público vulnerável, e temos que ter sensibilidade e um olhar especial para esse público, daí a nossa preocupação em proporcionar capacitação, e dar meios para que essas pessoas sejam inseridas no mercado do trabalho. O nosso compromisso com o lançamento deste programa é a possibilidade assertiva de recomeços”, assegurou.

Ana Cristina também enalteceu a participação do Governo do Estado de Mato Grosso no fortalecimento de políticas públicas voltadas ao social, bem como da ex-prefeita Lucimar Sacre de Campos que em sua gestão trabalhou de forma brilhante, neste setor, com programas e serviços voltados a capacitação de mulheres com cursos profissionalizantes, no fortalecimento de vínculos familiares. “E a nossa missão é dar continuidade e avançar ainda mais nos projetos e serviços que começaram na gestão passada e que nesta gestão serão fortalecidos para atender a mais pessoas como determina o prefeito Kalil Baracat e a primeira-dama, Kika Dorilêo Baracat, que é idealizadora de diversas ações sociais de Várzea Grande”.