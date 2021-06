Educação e DAE-VG lançam concurso sobre uso consciente da água para estudantes da rede municipal

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel) criaram o 1º Concurso em Educação Ambiental: Uso consciente da água em tempos de pandemia, voltado para alunos do Ensino Fundamental das escolas públicas municipais de Várzea Grande, visando conscientizar os estudantes sobre a importância da água e seu uso consciente para despertar e fortalecer a responsabilidade socioambiental.

O edital do concurso foi publicado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios (AMM) que circulou no dia 10/06. A iniciativa tem o objetivo de fomentar e promover a criatividade dos alunos por meio de produções artísticas e gêneros textuais sobre a importância do uso consciente da água.

De acordo com o diretor presidente do DAE/VG, Carlos Alberto Simões de Arruda, a iniciativa foi tomada devido ao aumento do desperdício de água no Brasil, segundo estudo do Instituto Trata Brasil feito em parceria com a Water.org. Os dados mostram que, em 2015, 36% da água potável produzida no país foi perdida durante a distribuição. Em 2018, o índice atingiu 38%. Já em 2019, o ano mais recente com os dados disponibilizados, a média nacional de desperdício subiu para 39%.

“Isso significa que, a cada 100 litros de água captada da natureza e tratada para se tornar potável, quase 40 litros se perdem por conta de vazamento nas redes, fraudes, “gatos” e outros problemas”, explica Carlos Alberto.

Especificamente sobre o caso de Várzea Grande, o município está entre as 100 maiores cidades do país com maior desperdício de água potável, de acordo com ranking de saneamento básico divulgado pelo Instituto Trata Brasil. O índice de perdas na distribuição em Várzea Grande ocupou a 91º posição, com índice de desperdício de 59%. Diretamente relacionado às perdas na distribuição, aparece a perda de faturamento, onde Várzea Grande ocupa a 93ª posição, com 61% de perda.

Outro fator que dificulta o abastecimento no município são as ligações irregulares, os chamados “gatos”. Várzea Grande possui em torno de 40 mil ligações irregulares em um universo em torno de 80 a 90 mil ligações.

“Por isso é preciso iniciar um trabalho de conscientização com as novas gerações, para que o uso racional da água se torne parte da rotina da nossa sociedade”, explica Carlos.

Concurso – O 1º Concurso em Educação Ambiental: Uso consciente da água em tempos de pandemia será dividido em três modalidades: CBAC: Desenho colorido criado manualmente pelos alunos papel A4 com lápis de cor, caneta colorida ou giz de cera; 4 º e 5º anos: Desenho colorido criado manualmente pelos alunos papel A4 com lápis de cor, caneta colorida ou giz de cera; 6º ao 9º anos: redação, poesia ou poema com no máximo 25 linhas criado manualmente pelos alunos.

Serão premiados com mochilas os participantes que ficarem em terceiro lugar, tablet para quem ficar em segundo e bicicleta para os vencedores de cada modalidade. As escolas participantes receberão certificados digitais. Além disso, a premiação contará com certificados para todos os alunos participantes pré-selecionados na escola e medalhas para todos os competidores finalistas de cada modalidade.

“A Educação de Várzea Grande tem trabalhado as questões de sustentabilidade junto aos alunos da rede municipal por meio da equipe da Educação Ambiental da Smecel e essa parceria com o DAE, através desse concurso, vem reforçar ainda mais as ações de conscientização”, afirmou o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis.

O Edital completo, bem como a ficha de inscrição, está disponível no Diário Oficial dos Municípios – Mato Grosso nº 3.746 de 10 de junho de 2021.