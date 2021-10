Educação e Saúde estabelecem procedimentos e fluxo de atendimento aos profissionais e estudantes da rede pública municipal

Com a proximidade do Dia das Crianças, 12 de outubro, as opções de presentes aumentam nas lojas especializadas em artigos infantis. O Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor- Procon Cuiabá faz um alerta quantos aos cuidados que devem ser tomados na hora de escolher o produto para evitar problemas futuros. “São coisas simples, mas que na hora da correria, onde muitos deixam para fazer as compras podem fazer muito a diferença, passando despercebidos e o que era para ser divertido pode virar um problema”, disse o secretário-adjunto de Proteção e Defesa do Consumidor, Genilto Nogueira.

Itens como as condições da embalagem, selos de certificação do Inmetro, idade sugerida para utilização do produto, instruções de uso, número de peças, informações do fabricante e possíveis riscos de uso (tudo em português) são pontos que merecem atenção e é obrigatório. É um direito do consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor- CDC. Peças pequenas, são perigosas, por isso devem ser usadas em idades apropriadas.

Escolhido o produto, o cliente não deve deixar de verificar as condições de pagamento, certificando-se dos juros cobrados e o preço final do produto. “Além disso, a diferença de preço entre uma loja e outra pode variar muito”, acrescenta.

Em caso de defeitos, o fornecedor tem 30 dias para fazer os reparos. “Por isso a importância de solicitar a nota fiscal. Ela é a garantia para que possam ser exigidos os seus direitos em casos de problemas. Embora a política de troca varie de loja para loja, é importante que o prazo definido pelo estabelecimento esteja informado na nota fiscal”, pontuou Genilto.

“Mesmo sendo seguidos todas as exigências, o órgão municipal está à disposição para atender no que for preciso”, concluiu.

Para atendimento presencial na Sede do Procon Municipal, se faz necessário agendamento prévio pelo WhatsApp (65) 3632-6400. Desde o início das medidas de enfrentamento e combate ao coronavírus, o órgão disponibiliza ferramentais digitais. Sendo elas: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goncalvescordeiro.proconcuiaba&hl=pt_BR

https://apps.apple.com/pt/app/id1291882669

A sede do Procon Cuiabá fica na Rua Joaquim Murtinho, nº 554, Centro.